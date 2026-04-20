ЦСКА открива новия стадион “Българска армия” през септември?

Официалното откриване на новия стадион “Българска армия” се планира за края на септември. Това ще бъде в периода на паузата в първенствата за мачовете на националните отбори за Лигата на нациите, пише „24 часа“.

Съоръжението ще бъде готово по-рано, но няма как да се организира истинско шоу, каквито са намеренията на ръководството.

Иначе всичко върви почти по план.

На 26 април екипът на СИС трябва да започне да сее тревата на терена. В началото на седмицата трябва да пристигне последният слой пясък от кариерата край Кресна.

ЦСКА продължава да се готви за гостуването на Лудогорец в най-важния си мач за сезона в първи 1/2-финал за SESAME Купата на България. “Червените” са изправени на ръба, след като са едва четвърти в класирането и гаранцията за евротурнирите минава единствено пред спечелването на трофея.