ЦСКА открива новия стадион “Българска армия” през септември?

20 Април, 2026 11:29 1 256 5

Съоръжението ще бъде готово по-рано, но няма как да се организира истинско шоу, каквито са намеренията на ръководството

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Официалното откриване на новия стадион “Българска армия” се планира за края на септември. Това ще бъде в периода на паузата в първенствата за мачовете на националните отбори за Лигата на нациите, пише „24 часа“.

Съоръжението ще бъде готово по-рано, но няма как да се организира истинско шоу, каквито са намеренията на ръководството.

Иначе всичко върви почти по план.

На 26 април екипът на СИС трябва да започне да сее тревата на терена. В началото на седмицата трябва да пристигне последният слой пясък от кариерата край Кресна.

ЦСКА продължава да се готви за гостуването на Лудогорец в най-важния си мач за сезона в първи 1/2-финал за SESAME Купата на България. “Червените” са изправени на ръба, след като са едва четвърти в класирането и гаранцията за евротурнирите минава единствено пред спечелването на трофея.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    2 14 Отговор
    Само Левски !!!!!!!!

    Коментиран от #2, #3

    11:48 20.04.2026

  • 2 Гьонзу

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Хахахаха,ФК Козирка

    12:36 20.04.2026

  • 3 Бай Ганьо

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Събирайте пари за козирка.
    Или посейте някоя палма да ви прави сянка,и за реклама.
    Нали палмите ви спонсорират.

    12:49 20.04.2026

  • 4 Тити на Кака

    3 1 Отговор
    Ако стадионът бъде пуснат в експлоатация за по-малко от две години - това ще е рекорд по бързина в строителството на подобно съоръжение!
    А ако и качеството съответства на скоростта... само поздравления за ЦСКА и хората, които организираха всичко това. Този стадион и парковото пространство, което ще се освободи около него , ще бъде истинска украса за Борисовата градина!

    14:35 20.04.2026

  • 5 Шизофен 1914

    3 1 Отговор
    Моля ви не публикувайте положителни статии за ЦСКА.
    Въздействат ми много зле.
    Идва ми да рецитирам, рецитирам, рецитирам.
    Дофттора ми каза да не се ядосвам,за да се Опрая.

    16:45 20.04.2026

