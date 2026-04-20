Мохамед Салах се надява, че ще може да се сбогува подобаващо с Ливърпул

Голямата звезда на Ливърпул Мохамед Салах изрази надежда, че ще може да се сбогува по правилния начин с клуба.

По-рано египтянинът обяви, че напуска отбора след края на сезона. Вчера той вкара гол в дербито с Евертън в 33-тия кръг на Висша лига (2:1).

"Това е страхотно чувство. Най-важното е да помогна на отбора да се успокои и да почувства увереност. Още преди мача знаехме, че ще е трудно, тежко, и се радвам, че успяхме да победим", сподели Салах.

Нападателят има няколко мача до края на сезона, в които иска да покаже най-доброто от себе си, за да бъде изпратен подобаващо от взискателната публика.

"Да, но се надявам да продължа да вкарвам и да помагам на отбора да си осигури място в Шампионската лига този сезон. Надявам се, че ще се сбогувам правилно," заяви Салах в интервю за Sky Sports.