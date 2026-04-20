Бранител на ЦСКА: Победа в дербито с Левски оправя всичко

20 Април, 2026 12:59 1 029 2

Съперничеството е много голямо и мачовете се решават от детайли - една грешка може да ти струва скъпо

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Десният защитник на ЦСКА Дейвид Пастор говори в родината си Бразилия за големия сблъсък на България срещу Левски.

"Вече изиграх две дербита, откакто пристигнах. Съперничеството е много голямо и мачовете се решават от детайли - една грешка може да ти струва скъпо. Ако победиш, дори да си имал трудна седмица или лош ден, всичко се променя и оправя за миг", каза 26-годишният бранител пред OneFootball.

Пастор се върна и към периода си в Португалия, където носи екипите на Лейшоеш, Портимонензе и Фарензе. "Португалският футбол е много динамичен и същевременно много развит. Смятам, че откакто пристигнах през 2020 г., едно от нещата, които ми бяха най-трудни, беше тактическата игра - да се науча да играя без топка, да откривам празните пространства за атака, да намирам преки пътища", добави той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уефа

    6 0 Отговор
    па ли си пиян бре

    14:02 20.04.2026

  • 2 Не точно всичко...

    1 1 Отговор
    От Литекс няма как да стане ЦСКА, дори и да победи не Левски, а Барса или Реал Мадрид ;))))))))))

    15:47 20.04.2026

