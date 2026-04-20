Стана ясно при какви условията Лука Модрич ще остане още един сезон в Милан

40-годишната хърватска легенда Лука Модрич е отворен за подновяване на договора си с Милан. Той обаче е поставил условия, с които шефовете на "росонерите" трябва да се съобразят. Новината съобщи италианският трансферен гуру Джанлука Ди Марцио.

Бившият играч на Реал Мадрид иска отборът да подобри състава си, за да може да се бори за титлата и да изиграе основна роля в Шампионската лига. Той няма да поднови договора си, ако Милан по някакъв начин не се класира в основната фаза на Шампионската лига. Към днешна дата "росонерите" са втори с 66 точки и по всичко личи, че тази основна цел ще бъде постигната.

Хърватинът се надява също така Масимилиано Алегри да остане треньор на Милан. Двамата са в чудесни отношения и Модрич иска да продължи работата си с него.