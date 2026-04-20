Елизара Янева с поражение от рускиня в квалификациите на WTA 125 турнира в Португалия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева допусна поражение в първия кръг на квалификациите на WTA 125 турнира на клей в Оейраш (Португалия) с награден фонд 100 хиляди долара.

19-годишната българка отстъпи пред рускинята Алиса Октябрева с 4:6, 1:6 за час и 29 минути на корта в първия си турнир от WTA в кариерата.

Янева поведе с 2:0, но загуби следващите пет гейма, а с това и първия сет. Във втората част тя изостана с 0:5 и отпадна от надпреварата.



Елизара Янева заработи 1 точка за световната ранглиста, в която заема 232-а позиция тази седмица.