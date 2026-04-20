Новини
Спорт »
Тенис »
Елизара Янева с поражение от рускиня в квалификациите на WTA 125 турнира в Португалия

20 Април, 2026 17:37 563 1

  • елизара янева -
  • квалификациите -
  • wta 125 -
  • турнира -
  • оейраш -
  • португалия

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева допусна поражение в първия кръг на квалификациите на WTA 125 турнира на клей в Оейраш (Португалия) с награден фонд 100 хиляди долара.

19-годишната българка отстъпи пред рускинята Алиса Октябрева с 4:6, 1:6 за час и 29 минути на корта в първия си турнир от WTA в кариерата.

Янева поведе с 2:0, но загуби следващите пет гейма, а с това и първия сет. Във втората част тя изостана с 0:5 и отпадна от надпреварата.


Елизара Янева заработи 1 точка за световната ранглиста, в която заема 232-а позиция тази седмица.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Няма ли са име?

    20:13 20.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове