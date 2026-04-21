Ламин Ямал с ново престижно отличие

Нападателят на Барселона и националния отбор на Испания Ламин Ямал получи ново престижно отличие.

18-годишният талант бе отличен с наградата „Лауреус“ за най-добър млад спортист в света за 2025 година. Това стана ясно по време на официалната церемония в Мадрид.

"Радвам се да получа тази награда – заяви Ямал. – Това е огромна чест. Искам да благодаря на Академията на наградите "Лауреус“, на семейството ми, на моята майка и моя баща, на моята баба, както и на съотборниците ми... Щастлив съм и се надявам, че това ще бъде допълнителен стимул за мен да се развивам напред.

Предстои ми дълъг път“.

Младият футболист използва случая да поздрави и сънародника си Карлос Алкарас, който спечели наградата за Спортист на годината на „Лауреус“.

Припомняме, че преди година Ламин Ямал също бе отличен на церемонията, когато получи приза за „Пробив на годината“.