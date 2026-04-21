Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ламин Ямал с ново престижно отличие

21 Април, 2026 10:00 818 1

  • ламин ямал-
  • барселона-
  • футбол-
  • награда-
  • отличие

Радвам се да получа тази награда

Ламин Ямал с ново престижно отличие - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Барселона и националния отбор на Испания Ламин Ямал получи ново престижно отличие.

18-годишният талант бе отличен с наградата „Лауреус“ за най-добър млад спортист в света за 2025 година. Това стана ясно по време на официалната церемония в Мадрид.

"Радвам се да получа тази награда – заяви Ямал. – Това е огромна чест. Искам да благодаря на Академията на наградите "Лауреус“, на семейството ми, на моята майка и моя баща, на моята баба, както и на съотборниците ми... Щастлив съм и се надявам, че това ще бъде допълнителен стимул за мен да се развивам напред.

Предстои ми дълъг път“.

Младият футболист използва случая да поздрави и сънародника си Карлос Алкарас, който спечели наградата за Спортист на годината на „Лауреус“.

Припомняме, че преди година Ламин Ямал също бе отличен на церемонията, когато получи приза за „Пробив на годината“.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жирес

    2 0 Отговор
    Мнооого неприятен амего сегаро

    10:44 21.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове