Два европейски отбора продължават без загуба – един от тях впечатлява с ограмно постижение

21 Април, 2026 16:20 1 194 1

Клаксвик не е допускал поражение от близо две години

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В разгара на футболния сезон на Стария континент, когато повечето първенства навлизат в решаващата си фаза, две имена изпъкват със своята непоколебимост – и едното е истинска сензация! Докато в Западна Европа грандовете се борят за титли и престиж, а в Скандинавия тепърва се разгарят страстите, уникална статистика приковава вниманието на феновете и анализаторите.

В португалската Примейра лига, Бенфика продължава да впечатлява с изключителна серия от 30 поредни мача без поражение. Водени от опитния Жозе Моуриньо, „лисабонските орли“ демонстрират завидна устойчивост, макар и да изостават на 7 точки от лидера Порто само четири кръга преди финала на шампионата. Миналият уикенд донесе нов триумф за Бенфика – победа в дербито срещу вечния съперник Спортинг, което допълнително нажежи битката за второто място. Очаква се интригата да се запази до последния съдийски сигнал на сезона.

Истинската изненада обаче идва от далечния север. Клаксвик, представителят на Фарьорските острови, продължава да пише история. Тимът не познава вкуса на загубата вече близо две години – постижение, което буди възхищение дори сред най-големите европейски клубове. След пет изиграни кръга в новия сезон, Клаксвик е втори във временното класиране с 11 точки, а феновете мечтаят серията да продължи още дълго.

Докато повечето шампионати се готвят за финалните си акорди, а Световното първенство с рекорден брой участници чука на вратата (11 юни – 19 юли, 48 отбора, 104 мача!), именно тези две непобедени формации напомнят, че във футбола винаги има място за изненади и героични истории.


  • 1 мисиркова работа

    0 0 Отговор
    огрАмно казвате значи

    16:28 21.04.2026

