Футболист на Мидтиланд стана жертва на нападение с нож в Дания – състоянието му вече е стабилно

Уикендът в датския град Хернинг бе белязан от тревожен инцидент – младият полузащитник на Мидтиланд, Аламара Джаби, бе намушкан с нож и спешно приет в болница. След серия от животоспасяващи операции, 19-годишният талант от Гвинея-Бисау вече се възстановява и е в стабилно състояние, съобщиха от клуба.

Според официалната информация, разпространена от ФК Мидтиланд, Джаби е бил в критично състояние непосредствено след нападението, но благодарение на бързата реакция на медицинските екипи и професионализма на лекарите, опасността за живота му е отминала.

Младият футболист е излязъл от изкуствена кома и се възстановява под грижите на специалисти, като клубът поддържа постоянна връзка с властите и оказва пълна подкрепа на играча и неговото семейство.

Аламара Джаби, който пристигна в Мидтиланд през 2023 година, е бивш юноша на португалския гранд Бенфика и вече има две участия за първия отбор на датския клуб. Инцидентът шокира не само съотборниците му, но и цялата футболна общност в Дания.

В момента Мидтиланд се бори за титлата в датската Суперлига, заемайки второто място в шампионската група, само на две точки зад лидера Орхус, четири кръга преди края на сезона.

Разследването на нападението продължава.