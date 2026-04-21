Арсенал си набеляза бек от Реал Мадрид

Лондонският гранд Арсенал е насочил вниманието си към изгряващата звезда на Реал Мадрид – левия бек Алваро Карерас, съобщават испански медии, цитирайки авторитетния журналист Екрем Конур.

Според информацията, мениджърът на "артилеристите" Микел Артета е впечатлен от изявите на 23-годишния защитник и вече е предприел първи стъпки за осъществяване на евентуален трансфер. Смята се, че представители на Арсенал са влезли в контакт с агента на Карерас, като Артета вижда в него ключова фигура за бъдещето на отбора. Испанският специалист е готов да предостави на младия футболист централна роля в дългосрочния си проект на "Емиратс". Въпреки това, задачата пред лондончани няма да бъде никак лесна.

Карерас има действащ договор с "кралския клуб" до 2031 година, което значително усложнява евентуалното му привличане. Освен това, интерес към талантливия ляв бек проявяват и други европейски колоси – Манчестър Юнайтед, Ювентус и Наполи също следят ситуацията отблизо.

Пазарната стойност на Карерас, според данни на Transfermarkt, възлиза на внушителните 60 милиона евро. През настоящия сезон младият испанец вече е записал 37 мача с екипа на Реал Мадрид, като е отбелязал два гола и е асистирал за още две попадения – постижения, които само затвърждават репутацията му на един от най-перспективните защитници в Европа.