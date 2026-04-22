Бетис прекъсна негативната серия с успех над Жирона в Ла Лига

22 Април, 2026 07:09 589 0

Севилският тим осигури ценни три точки в битката за челните позиции

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След цели седем шампионатни срещи без победа, Бетис най-сетне усети вкуса на триумфа, надделявайки като гост над Жирона с 3:2 в зрелищен сблъсък от 33-ия кръг на испанската Ла Лига. Севилският тим обърна развоя на мача и си осигури ценни три точки в битката за челните позиции.

В началото на двубоя домакините от Жирона излязоха напред в резултата, след като украинският халф Виктор Циганков се разписа в 7-ата минута.

В 23-ата минута Марк Рока възстанови равенството, възползвайки се от отлична асистенция на Абде Езалзули.

Втората част предложи истинска футболна драма. В 63-ата минута Бетис излезе напред чрез попадение на Рока, който реализира след подаване на резервата Седрик Бакамбу.

Само четири минути по-късно Жирона получи дузпа, която Азедин Унахи хладнокръвно превърна в гол за 2:2.

Решителният момент настъпи в 80-ата минута, когато Родриго Рикелме донесе победата на Бетис, а отново Езалзули бе в основата на атаката, довела до третото попадение за гостите.

С този успех Бетис записва 12-а победа за сезона и се утвърждава на пето място в класирането, като вече има пет точки преднина пред шестия Севиля, който обаче е с мач по-малко. За Жирона това бе 12-о поражение през кампанията, като тимът остава на 11-а позиция.


