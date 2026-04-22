Себастиян Хьонес – изненадващ фаворит за треньорския пост на Реал Мадрид

Реал Мадрид усилено търси нов наставник, а списъкът с потенциални кандидати става все по-дълъг и интригуващ. Докато имената на доказани специалисти като Маурисио Почетино, Дидие Дешан, Жозе Моуриньо и Масимилиано Алегри се спрягат като основни опции, на хоризонта се появи неочаквано предложение, което разпали въображението на феновете.

Според популярната фен страница на „белия балет“ в социалните мрежи – x.com/theMadridZone – 43-годишният Себастиян Хьонес, настоящ треньор на Щутгарт, е сред сериозно обсъжданите имена за наследник на Алваро Арбелоа. Информацията сочи, че ръководството на мадридския гранд проявява засилен интерес към германския специалист, който впечатлява с модерни идеи и свеж подход към играта.

Хьонес е родом от Мюнхен и има богата футболна биография като полузащитник на Щутгарт и Херта, а треньорската му кариера преминава през втория отбор на Байерн Мюнхен, Хофенхайм и настоящия му клуб – Щутгарт, където работи от 2023 година. Миналият сезон бе особено успешен за него, след като изведе тима до престижния трофей в турнира за Купата на Германия.