Панатинайкос триумфира над Монако и се класира за плейофите в Евролигата

Гръцкият баскетболен колос Панатинайкос направи решителна крачка към върха, след като си осигури място сред най-добрите в плейофите на Евролигата. Двубоят в Атина срещу амбициозния тим на Монако завърши с победа за домакините – 87:79 (23:14, 26:20, 17:23, 21:22), като феновете на "зелените" изпаднаха в екстаз от представянето на своите любимци.

В герой за Панатинайкос се превърна северномакедонският гард Ти Джей Шортс, който изригна с 21 точки, допълнени от 3 борби и 2 асистенции. Кенет Фарийд също остави ярка следа в мача, като реализира 13 точки и овладя 8 борби, демонстрирайки стабилност под коша.

От страна на Монако, Майк Джеймс бе истинският мотор на отбора, като наниза впечатляващите 25 точки, но усилията му не бяха достатъчни, за да обърнат развоя на срещата.

След този успех, Панатинайкос ще се изправи срещу испанския Валенсия в следващата фаза на турнира. Монако пък ще трябва да премине през ново изпитание в плей-ин етапа, където ще срещне победителя от двубоя между Барселона и сръбския Цървена звезда, в чийто състав играе и българският национал Коди Милър-Макинтайър.