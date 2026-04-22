Левски си осигурява завръщането на голмайстор, защитникът Любенов е пред раздяла

Левски е напът да си върне един от най-обещаващите си нападатели, докато млад защитник е на прага да напусне клуба, съобщава "Мач Телеграф".

Стивън Стоянчов, който през този сезон блести с екипа на Етър, се очертава като първото ново попълнение на „сините“ за лятото. Стоянчов, изпратен под наем във великотърновския тим, се превърна в истински кошмар за противниковите защити във Втора лига. Само преди дни той изригна с два гола срещу Беласица, а Етър триумфира с 4:2. С това нападателят вече заема престижното трето място в класацията на голмайсторите с 11 попадения, като пред него са единствено Лео Пимента от Вихрен (13 гола) и Марк-Емилио Папазов от ЦСКА II (12 гола).

Любопитен факт е, че Стоянчов вече четири пъти през сезона бележи по два гола в един мач – срещу Марек, Вихрен и два пъти срещу Беласица, а освен това се разписа и срещу Фратрия, както и в двата двубоя с ЦСКА II.

Докато феновете на Левски очакват с нетърпение завръщането на талантливия нападател, бъдещето на друг младок – Виктор Любенов, изглежда неясно. Защитникът, който също бе преотстъпен, но в Хебър, е привлякъл вниманието на няколко клуба. Според източници, интересът към него е сериозен и е напълно възможно през лятото да напусне „Герена“, ако се постигне договорка за трансфер на разумна цена.