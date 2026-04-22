ФИФА пуска още билети за Световното първенство по футбол

22 Април, 2026 14:38 564 3

Интересът е огромен

ФИФА пуска още билети за Световното първенство по футбол
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Само 50 дни преди началото на най-големия футболен форум – Световното първенство, което тази година ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, ФИФА изненада феновете с нова възможност да се сдобият с билети за мечтаните мачове.

Днес, точно в 15:00 българско време (13:00 GMT), на официалния сайт FIFA.com/tickets стартира свеж прозорец за продажба на билети. Любителите на футбола ще могат да избират измежду пропуски за всички 104 двубоя от шампионата, включително и за най-желаните места на първите редове – истинска находка за всеки запален запалянко!

Интересът към първенството е огромен – до момента са разпродадени над 5 милиона билета, което е рекорден успех за ФИФА. Организаторите подчертават, че това е последната голяма фаза на продажби, но уверяват, че допълнителни билети ще се появяват периодично до самия финал на 19 юли, в зависимост от наличността.

Турнирът стартира на 11 юни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Селянин

    Важното е да има хляб и зрелища, за да не усещате как ви......

    14:42 22.04.2026

  • 3 Не гледащ футбол

    ФИФА пуска още кукички за лов на заблудени шарани...

    14:48 22.04.2026

