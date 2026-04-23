Хулио Веласкес променя тотално Левски за дербито с ЦСКА

Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще заложи на атаката в търсене на решителна победа в предстоящото дерби с ЦСКА. Според източници на „Мач Телеграф“ от „Герена“, испанският специалист твърдо е решен да заложи на типичен централен нападател в събота и е решен да даде шанс на Хуан Переа да накаже отново „червените“ още от първата минута на срещата.

След като в първите два мача за сезона по различни причини „сините“ не успяха стигнат до успеха и изпиха чашата на разочарованието със загуба през есента и равенство по-рано този месец, испанският специалист е крайно решен да подходи по-агресивно и да зарадва феновете. Възстановяващият се от контузия Мустафа Сангаре има шансове да се появи в игра до края на сезона, но това е малко вероятно да се случи за първия двубой от плейофите. Заради това Хуан Переа е на практика без алтернатива, когато става въпрос за типичен номер 9.

Няма да е голяма изненада, ако предвид представянето в последно време, Радослав Кирилов остане на пейката и колумбиецът бъде подпомаган от лидера при голмайсторите от началото на сезона Евертон Бала и Армстронг Око-Флекс по двата фланга и Мазир Супа в халфовата линия. Според източници от „синия“ клуб, Хулио Веласкес няма намерение да залага на повече защитници в състава. Един измежду Камдем или Алдаир ще стартира по десния фланг на отбраната, а Майкон, който изтърпя своето наказание, ще е отляво. Известни дилеми има около това кои ще са двойката централни защитници, като от това до голяма степен зависи и изборът на халфовата линия.

В Левски са наясно и със силната статистика на Хуан Переа конкретно срещу ЦСКА. С екипа на Локо Пд той вкара два пъти на „червените“, а освен това спечели и една дузпа в полза на „смърфовете“, която Митко Илиев превърна в гол. В първото си дерби като играч на Левски, Хуан влезе като смяна и наказа ЦСКА, а мачът в крайна сметка завърши 1:1. На практика до момента колумбиецът има три гола срещу този противник и една спечелена дузпа.