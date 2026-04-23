Новини
Спорт »
Бг футбол »
Хулио Веласкес променя тотално Левски за дербито с ЦСКА

23 Април, 2026 13:28 1 017 5

  • хулио веласкес-
  • левски-
  • футбол-
  • цска

Испанският специалист твърдо е решен да заложи на типичен централен нападател в събота и е решен да даде шанс на Хуан Переа да накаже отново „червените“ още от първата минута на срещата

Хулио Веласкес променя тотално Левски за дербито с ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще заложи на атаката в търсене на решителна победа в предстоящото дерби с ЦСКА. Според източници на „Мач Телеграф“ от „Герена“, испанският специалист твърдо е решен да заложи на типичен централен нападател в събота и е решен да даде шанс на Хуан Переа да накаже отново „червените“ още от първата минута на срещата.

След като в първите два мача за сезона по различни причини „сините“ не успяха стигнат до успеха и изпиха чашата на разочарованието със загуба през есента и равенство по-рано този месец, испанският специалист е крайно решен да подходи по-агресивно и да зарадва феновете. Възстановяващият се от контузия Мустафа Сангаре има шансове да се появи в игра до края на сезона, но това е малко вероятно да се случи за първия двубой от плейофите. Заради това Хуан Переа е на практика без алтернатива, когато става въпрос за типичен номер 9.

Няма да е голяма изненада, ако предвид представянето в последно време, Радослав Кирилов остане на пейката и колумбиецът бъде подпомаган от лидера при голмайсторите от началото на сезона Евертон Бала и Армстронг Око-Флекс по двата фланга и Мазир Супа в халфовата линия. Според източници от „синия“ клуб, Хулио Веласкес няма намерение да залага на повече защитници в състава. Един измежду Камдем или Алдаир ще стартира по десния фланг на отбраната, а Майкон, който изтърпя своето наказание, ще е отляво. Известни дилеми има около това кои ще са двойката централни защитници, като от това до голяма степен зависи и изборът на халфовата линия.

В Левски са наясно и със силната статистика на Хуан Переа конкретно срещу ЦСКА. С екипа на Локо Пд той вкара два пъти на „червените“, а освен това спечели и една дузпа в полза на „смърфовете“, която Митко Илиев превърна в гол. В първото си дерби като играч на Левски, Хуан влезе като смяна и наказа ЦСКА, а мачът в крайна сметка завърши 1:1. На практика до момента колумбиецът има три гола срещу този противник и една спечелена дузпа.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    4 1 Отговор
    А футболиста Мазир Супа от статията ще духа ли супата?

    13:42 23.04.2026

  • 2 Петела 🐓🐓🐓

    4 6 Отговор
    Говеда сини, вий пак сте долу❗❗❗Няма купа з няма титла, само синя тишина 😀💩🕳️

    Коментиран от #3

    13:45 23.04.2026

  • 3 Един друг

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Петела 🐓🐓🐓":

    Не вярвам Левски да загуби преднината си, виж че губят две точки от ЦСКА и веднага лудите минус три точки от Арда.

    13:49 23.04.2026

  • 4 Внос / Износ

    5 1 Отговор
    Като слушам състава на Левски, направо съм изумен как са стигнали до това класиране?
    Всъщност то е ясно ! След Подаръци от Лудогорец и ЦСКА!

    13:59 23.04.2026

  • 5 А,добре

    3 1 Отговор
    Щом ще е Мазир СуПа вече съм спокоен.

    14:33 23.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове