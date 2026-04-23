Наказания за ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив след първите полуфинали за Купата на България

23 Април, 2026 21:06 839 3

Единственият тим без санкция е Арда

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви наказанията след изиграването на първите полуфинални срещи от Sesame Купа на България.

Със спиране от състезателни права за една среща са Бруно Андре и Кавако Жордао от ЦСКА, както и Адриан Хосе Кова Урбина от Локомотив Пловдив.

Санкции ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване:

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За използване на факли и димки довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Иван Грозни

    3 2 Отговор
    БФС реши служебно мача мужду цска и левски.

    21:17 23.04.2026

  • 2 Тошо

    6 1 Отговор
    Защо няма наказание за Лудогорец за грубостите и простащините след края на мача? Пак ли са прелигеровани и докога???

    21:24 23.04.2026

  • 3 Локо Пд

    4 0 Отговор
    Чудя се какви са тези правилници и какво е това чудо.Даест жълт картон на Жордао този му е 9 и автоматично два мача е наказан.Скедва куриоз който аз немога да си го обясня следва втори жълт и съответно червен и нашия вместо да е наказан 3 мача той е наказан само един.Айде някой да ми каже как стават тия работи .

    21:35 23.04.2026

