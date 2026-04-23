Официално: Край на сезона за Илия Груев

23 Април, 2026 21:48 947 1

Българският национал ще пропусне решаващите срещи на Лийдс

Кадър: Нова ТВ
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лоша вест разтърси феновете на Лийдс и българския футбол – Илия Груев, обявен за Футболист №1 на България за 2025 година, няма да вземе участие в оставащите двубои на своя клуб до края на сезона. Причината е неприятна травма, която изважда полузащитника от строя в най-важния момент от кампанията във Висшата лига.

Новината бе потвърдена лично от Груев чрез емоционално послание в социалните мрежи. Българският национал не скри разочарованието си, че ще трябва да гледа отстрани битките на своите съотборници, особено предвид предстоящия ключов мач тази неделя.

„Изключително ми е тежко, че няма да мога да помогна на отбора в решаващите срещи. Болката е голяма, но ще бъда до момчетата и ще ги подкрепям от трибуните. Сега е моментът да се фокусирам върху възстановяването си – обещавам, че ще се върна по-силен от всякога!“, написа Груев, изпълнен с оптимизъм и борбен дух.

Той не пропусна да пожелае успех на своите съотборници, изразявайки увереност, че Лийдс ще продължи да пише своята впечатляваща история до края на сезона.


Подобни новини


  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    На есен,с песен! Сега шансовете на Лийдс да остане в лигата се увеличават с 20%

    23:18 23.04.2026

