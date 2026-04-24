Карим Бензема не желае да се завърне в Лион

Карим Бензема не желае да се завърне в Лион

24 Април, 2026 10:00 803 0

38-годишният французин се съмнява, че отново ще играе за отбора, чийто възпитаник е

Карим Бензема не желае да се завърне в Лион - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Ал-Хилал Карим Бензема разкри по време на живо излъчване в социалните мрежи, че не планира да се завърне в Лион.

38-годишният французин се съмнява, че отново ще играе за отбора, чийто възпитаник е. Въпреки това, той не изключва възможността да се присъедини към ръководството на клуба след края на своята футболна кариера.

Бензема беше част от основния състав на Лион от 2005 до 2009 г., след което премина в Реал Мадрид. За "хлапетата" той има 66 гола и 25 асистенции в 148 мача във всички турнири.

През изминалия февруари Бензема премина от Ал-Итихад в друг клуб от Саудитска Арабия - Ал-Хилал.


