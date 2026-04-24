Рубио: Не спираме Иран за световното по футбол в САЩ, но с отбора им може да дойдат хора от Корпуса на гвардейците

24 Април, 2026 06:28, обновена 24 Април, 2026 06:38 2 328 28

Доналд Тръмп заяви, че "ще обмисли" замяната на иранския национален отбор на предстоящия Мондиал с Италия

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският премиер Доналд Тръмп заяви, че ще обмисли замяната на иранския национален отбор на предстоящото Световно първенство с Италия.

По време на среща с репортери в Белия дом, президентът на САЩ нарече възможността за замяна на иранския отбор с Италия "интересна".

„Нека помисля малко“, добави той, като помоли държавния секретар Марко Рубио да коментира предложението.

Държавният секретар на САЩ от своя страна заяви, че „САЩ не са казали на иранските спортисти да не идват“. „Проблемът с Иран не са техните спортисти, а хората, които искат да доведат със себе си, някои от които може да имат връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция“, каза Рубио.

„Те самите решиха да не идват“, добави той. „Не бихме искали да навредим на спортистите“, заяви американският държавник.

По-рано Financial Times съобщи, че Паоло Замполи, специалният пратеник на президента на САЩ за глобални партньорства, е предложил националният отбор на Иран на предстоящото Световно първенство да бъде заменен с Италия, предложение, което той е направил на президента на САЩ и президента на ФИФА Джани Инфантино. Италианците не успяха да се класират за турнира.

На 21 април иранският министър на спорта Ахмад Донямали одобри участието на националния отбор на Световното първенство, при спазване на мерките за сигурност, но отбеляза, че решение все още не е взето.

През март Донямали обяви, че националният отбор няма да участва на Световното първенство. На 16 март обаче генералният секретар на Азиатската футболна конфедерация Уиндзор Джон заяви, че не е получено уведомление от Иран относно оттеглянето му от предстоящото Световно първенство.

По-късно президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж заяви, че националният отбор няма да бойкотира Световното първенство и че организацията обсъжда с ФИФА възможността за преместване на мачовете на отбора в Мексико. Инфантино отбеляза, че очаква иранският национален отбор да участва в турнира и организацията ще се стреми да създаде възможно най-добрите условия за отбора.

На 23 април говорителят на правителството на Ислямска република Фатемех Мохаджерани обяви, че иранският национален отбор се готви за участие на Световното първенство през 2026 г. и че са взети всички необходими мерки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    20 0 Отговор
    Това е невъзможно в световния спорт.

    Коментиран от #16

    06:40 24.04.2026

  • 2 хи хих хи

    29 0 Отговор
    А да бе, от 11 ритнитопковци плюс резервите и треньорите около 10 000 ще да са гвардейци!

    06:41 24.04.2026

  • 3 Макето

    35 0 Отговор
    Тези съвсем изтрещяха. Да ги хоспитализират веднага!

    06:41 24.04.2026

  • 4 оня с коня

    2 39 Отговор
    Иран НЯМА МЯСТО на запад ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА.

    Коментиран от #21, #27

    06:41 24.04.2026

  • 5 хехе

    33 0 Отговор
    голям майтап ще бъде, ако се стигне до мач между краварите и аятоласите.

    Коментиран от #19, #24

    06:41 24.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 страхливи

    24 0 Отговор
    ненормални и страхливи евреи

    06:43 24.04.2026

  • 9 Франсоа боклуци

    17 0 Отговор
    Са фащ

    06:45 24.04.2026

  • 10 Америка

    23 0 Отговор
    Америка се управлява вече от евреи сега вече да му мислят американците

    06:47 24.04.2026

  • 11 Факти

    29 1 Отговор
    Това си е , чиста форма на фашизъм и сегрегация !

    06:48 24.04.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 0 Отговор
    Може да вкарате У...йна и иSSраел❗
    А защо не и с по два отбора🤔
    А защо изобщо трябва да има квалификации🤔

    06:52 24.04.2026

  • 13 Дзак

    5 0 Отговор
    Един човек изнасилил жена си. Останалото го знаете!

    Коментиран от #14

    06:58 24.04.2026

  • 14 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дзак":

    После, за да продължи тормоза, станал служител по сигурността.

    06:59 24.04.2026

  • 15 Ха Ха

    11 0 Отговор
    А тази администрация по-добре да приключи войните до предстоящото Световно първенство. Срамота!

    07:05 24.04.2026

  • 16 Няма що

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Иранският футболен отбор - заплаха за мира в щатите ..
    Великите янки се страхуват от гутболен отбор

    07:05 24.04.2026

  • 17 Сандо

    15 0 Отговор
    Браво Ганев - назначи Тръмп за американски премиер!А на агресора САЩ трябва да се отнеме домакинството на Световното за наказание.

    07:10 24.04.2026

  • 18 гошо

    10 0 Отговор
    ФАЩ с идиотизма си.

    07:11 24.04.2026

  • 19 Ъхъ

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Майтапът ще стане огромен,ако Иран ги победи!😂😂😂 Както и на бойното поле!😂😂😂😂😂

    07:11 24.04.2026

  • 20 Перо

    12 0 Отговор
    Защо трябваше световното първенство да бъде в САЩ? Там европейския футбол не е популярен и няма интерес!

    Коментиран от #23

    07:27 24.04.2026

  • 21 На теб

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    и магаре ти е много, за какъв кон си се приготвил

    07:27 24.04.2026

  • 22 Божинката

    11 0 Отговор
    И ние българите обявяваме бойкот на световното. Няма да им играем на тия кравари.

    07:29 24.04.2026

  • 23 Замфир

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "Перо":

    Има интерес но предимно от латиносите. Но по принцип си прав. В сащ няма истинска атмосфера за футбол по начина ние знаем.

    07:30 24.04.2026

  • 24 Трол

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Достоен мач за финал на първенството.

    07:55 24.04.2026

  • 25 сащисан кравар

    2 0 Отговор
    Бай Дончо го е страх даже от шепа гвардейци😳😂

    07:57 24.04.2026

  • 26 Кую

    1 0 Отговор
    Този психопат като нищо ще избие спортистите на Иран.

    08:07 24.04.2026

  • 27 върви си

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    в индия Лилав... нянаш място в България

    08:42 24.04.2026

  • 28 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор
    Смешното в случая е, че въобще първенството е в САЩ... Все едно у нас са има световно първенство по хокей или крикет...

    08:48 24.04.2026