Рубио: Не спираме Иран за световното по футбол в САЩ, но с отбора им може да дойдат хора от Корпуса на гвардейците

Американският премиер Доналд Тръмп заяви, че ще обмисли замяната на иранския национален отбор на предстоящото Световно първенство с Италия.
По време на среща с репортери в Белия дом, президентът на САЩ нарече възможността за замяна на иранския отбор с Италия "интересна".
„Нека помисля малко“, добави той, като помоли държавния секретар Марко Рубио да коментира предложението.
Държавният секретар на САЩ от своя страна заяви, че „САЩ не са казали на иранските спортисти да не идват“. „Проблемът с Иран не са техните спортисти, а хората, които искат да доведат със себе си, някои от които може да имат връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция“, каза Рубио.
„Те самите решиха да не идват“, добави той. „Не бихме искали да навредим на спортистите“, заяви американският държавник.
По-рано Financial Times съобщи, че Паоло Замполи, специалният пратеник на президента на САЩ за глобални партньорства, е предложил националният отбор на Иран на предстоящото Световно първенство да бъде заменен с Италия, предложение, което той е направил на президента на САЩ и президента на ФИФА Джани Инфантино. Италианците не успяха да се класират за турнира.
На 21 април иранският министър на спорта Ахмад Донямали одобри участието на националния отбор на Световното първенство, при спазване на мерките за сигурност, но отбеляза, че решение все още не е взето.
През март Донямали обяви, че националният отбор няма да участва на Световното първенство. На 16 март обаче генералният секретар на Азиатската футболна конфедерация Уиндзор Джон заяви, че не е получено уведомление от Иран относно оттеглянето му от предстоящото Световно първенство.
По-късно президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж заяви, че националният отбор няма да бойкотира Световното първенство и че организацията обсъжда с ФИФА възможността за преместване на мачовете на отбора в Мексико. Инфантино отбеляза, че очаква иранският национален отбор да участва в турнира и организацията ще се стреми да създаде възможно най-добрите условия за отбора.
На 23 април говорителят на правителството на Ислямска република Фатемех Мохаджерани обяви, че иранският национален отбор се готви за участие на Световното първенство през 2026 г. и че са взети всички необходими мерки.
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А защо не и с по два отбора🤔
А защо изобщо трябва да има квалификации🤔
06:52 24.04.2026
До коментар #13 от "Дзак":После, за да продължи тормоза, станал служител по сигурността.
16 Няма що
До коментар #1 от "Гориил":Иранският футболен отбор - заплаха за мира в щатите ..
Великите янки се страхуват от гутболен отбор
07:05 24.04.2026
До коментар #5 от "хехе":Майтапът ще стане огромен,ако Иран ги победи!😂😂😂 Както и на бойното поле!😂😂😂😂😂
До коментар #4 от "оня с коня":и магаре ти е много, за какъв кон си се приготвил
До коментар #20 от "Перо":Има интерес но предимно от латиносите. Но по принцип си прав. В сащ няма истинска атмосфера за футбол по начина ние знаем.
До коментар #5 от "хехе":Достоен мач за финал на първенството.
До коментар #4 от "оня с коня":в индия Лилав... нянаш място в България
