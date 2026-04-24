Наско Сираков обяви официално: Левски ще има нов дом и нов собственик !

24 Април, 2026 15:19 2 237 13

Това ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев

Снимка: YouTube
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Левски - Наско Сираков обяви, че клубът ще има нов собственик и това ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев.

Ето думите на Сираков, цитирани от gong.bg:

"Обръщам се към вас не като собственик, не като президент, не като легенда, а като левскар. Ще съм кратък и емоционален. Този момент няма да се потори в моя живот", започна той.

"Левски беше на ръба да изчезне, да стане прашинка в историята на футбола. С празни сметки и с дългове за десетки милиони, на дни от това да загуби достойнството си. 2153 дни минаха от 2 юни 2020 г., когато взех акциите. Като ги събереш, се получава 27. Може да е 2:7. Едното е част от историята, а другото - в бъдещето", каза Сираков.

"За мен това бяха години на голяма тревога, на тежки решения, на изгубени приятелства. Поставих себе си на второ място, защото само така можех да оцелея в тази битка. Имаше моменти, в които не знаех дали усилията ще стигнат. Но вярвах, защото този клуб ще надживее всеки един от нас. В личен план семейството ми плати висока цена. Освен, че побелях и помъдрях. Имах голям късмет, късмет да срещна хора, които не избягаха от битката. Благодаря им за усилията. Благодаря на Мило Борисов, Даниел Боримиров, Христо Йовов, Антон Краус", каза още Сираков.

"Левски принадлежи на хората. Да ръководиш Левски не е въпрос на власт. Да останеш с Левски когато е най-трудно не е героизъм. А е чест. Левскари, успяхме. Левски оцеля и отново е готов да мечтае. Левски ще има нов дом и нов собственик - Атанас Бостанджиев", заяви той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 5 Отговор
    Тиквата и Шиши продават Левски на Путин.

    Коментиран от #2

    15:22 24.04.2026

  • 2 Макето

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тиквата и Шиши нямат власт да нареждат първенството.

    Коментиран от #3

    15:32 24.04.2026

  • 3 честен ционист

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Макето":

    Край с титлите на Кодеиноборец.

    15:35 24.04.2026

  • 4 Бащица

    11 3 Отговор
    Това значи че Пеевски бяга от България.

    15:58 24.04.2026

  • 5 Никой

    9 2 Отговор
    Таки продава , не двата Толупа .

    16:00 24.04.2026

  • 6 Иван Попов

    12 4 Отговор
    А милионите които Левски дължи на държавата???

    Коментиран от #12

    16:16 24.04.2026

  • 7 Теслатъ

    12 2 Отговор
    Моля, редакторите, да изписват "футболен клуб" пред Левски иначе конфуза е гарантиран!!!!

    16:27 24.04.2026

  • 8 А ТИ танасчу КО ШЪ

    6 2 Отговор
    ПРАИШ???!. НАПЪЛНИ КОШАРАТА СЪС ЧУЖДИ ПРОДАВАШ И НОВО ДЖИПЧЕ ПУРИ СКЪПИ КАЗИНО ГО КРАЯ И РОДАТА ДО ДЕВЕТО КОЛЯНО ПО КРИЗИ ПО СЕДМИЧНО. ДЕТО КАЗВАТ ПО НАШИО КРАЙ ФЕНЧЕТАТА ОТ ТРЪН ТА НА ГЛОГ. ПО ДЕБЕЛО И НЕУДОБНО. ОТ ШИШ ТА ТУУП ТА ТАКИ И НАКРАЯ МАДЖО И СИЕ. ДА ВИ Е ЧЕСТИТО. ПО БИОГРАФИЯ И ФИЗИО ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ.

    16:32 24.04.2026

  • 9 Тома

    8 1 Отговор
    На всеки мач на Левски има надпис - Сираков вън от Левски по което си личи обичта на феновете когато си показа г.за пред тях на времето.

    16:47 24.04.2026

  • 10 Тити на Кака

    5 2 Отговор
    От това изявление силно ухае на козирка.
    Както и през последните 13 години, впрочем 😂😂😂

    17:12 24.04.2026

  • 11 Метресата от Барселона

    1 1 Отговор
    Наско Раев бил "взел акциите"... от извънземните ли? Защо вече не благодари на кумира си Бойко Борисов, който му ги хариза, след като Васил Бойков ги изпрати от Дубай на Борисов?

    18:11 24.04.2026

  • 12 Знае

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Иван Попов":

    Ако бе гледал пресконференцията , щеше да знаеш , че Бостанджиев каза , че чисти всички дългове на Левски и от сега нататък Левски няма да я кара на кредити . По различни данни Бостанджиев притежава фонд с над 9 милиарда евро . Човекът явно иска да прави печеливш проект .

    Коментиран от #13

    18:38 24.04.2026

  • 13 Руски соросоид женкар

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Знае":

    Ти имаш ли идея , че да притежават инвестиционен фонд в този свят имат само една шепа хора ,които се броят на пръстите на двете ръце? Нищо не притежава , той е сламен човек като всички подобни "бизнесмени" в световен мащаб!

    19:48 24.04.2026

