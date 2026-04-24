Наско Сираков обяви официално: Левски ще има нов дом и нов собственик !

Президентът на Левски - Наско Сираков обяви, че клубът ще има нов собственик и това ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев.
Ето думите на Сираков, цитирани от gong.bg:
"Обръщам се към вас не като собственик, не като президент, не като легенда, а като левскар. Ще съм кратък и емоционален. Този момент няма да се потори в моя живот", започна той.
"Левски беше на ръба да изчезне, да стане прашинка в историята на футбола. С празни сметки и с дългове за десетки милиони, на дни от това да загуби достойнството си. 2153 дни минаха от 2 юни 2020 г., когато взех акциите. Като ги събереш, се получава 27. Може да е 2:7. Едното е част от историята, а другото - в бъдещето", каза Сираков.
"За мен това бяха години на голяма тревога, на тежки решения, на изгубени приятелства. Поставих себе си на второ място, защото само така можех да оцелея в тази битка. Имаше моменти, в които не знаех дали усилията ще стигнат. Но вярвах, защото този клуб ще надживее всеки един от нас. В личен план семейството ми плати висока цена. Освен, че побелях и помъдрях. Имах голям късмет, късмет да срещна хора, които не избягаха от битката. Благодаря им за усилията. Благодаря на Мило Борисов, Даниел Боримиров, Христо Йовов, Антон Краус", каза още Сираков.
"Левски принадлежи на хората. Да ръководиш Левски не е въпрос на власт. Да останеш с Левски когато е най-трудно не е героизъм. А е чест. Левскари, успяхме. Левски оцеля и отново е готов да мечтае. Левски ще има нов дом и нов собственик - Атанас Бостанджиев", заяви той.
1 Последния Софиянец
15:22 24.04.2026
2 Макето
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тиквата и Шиши нямат власт да нареждат първенството.
15:32 24.04.2026
3 честен ционист
До коментар #2 от "Макето":Край с титлите на Кодеиноборец.
15:35 24.04.2026
6 Иван Попов
16:16 24.04.2026
10 Тити на Кака
Както и през последните 13 години, впрочем 😂😂😂
17:12 24.04.2026
12 Знае
До коментар #6 от "Иван Попов":Ако бе гледал пресконференцията , щеше да знаеш , че Бостанджиев каза , че чисти всички дългове на Левски и от сега нататък Левски няма да я кара на кредити . По различни данни Бостанджиев притежава фонд с над 9 милиарда евро . Човекът явно иска да прави печеливш проект .
18:38 24.04.2026
13 Руски соросоид женкар
До коментар #12 от "Знае":Ти имаш ли идея , че да притежават инвестиционен фонд в този свят имат само една шепа хора ,които се броят на пръстите на двете ръце? Нищо не притежава , той е сламен човек като всички подобни "бизнесмени" в световен мащаб!
19:48 24.04.2026