Левски обяви проект за нов стадион за 120 млн. евро

24 Април, 2026 17:26 1 531 19

Снимка: YouTube
Ангел Лазаров

ПФК „Левски“ и архитектурно-инженерната компания ИПА представиха днес концепцията за новия стадион „Георги Аспарухов“ по време на специална пресконференция.

В рамките на събитието президентът на ПФК „Левски“ Наско Сираков, бъдещият собственик на клуба Атанас Бостанджиев и арх. Цветан Петров, управляващ директор на ИПА, запознаха представителите на медиите с основните параметри на проекта, модела на финансиране и очакваните ползи от реализацията му както за клуба, така и за широката общественост.

Проектът предвижда цялостна трансформация на стадион „Георги Аспарухов“ в съвременно, многофункционално спортно съоръжение, отговарящо на най-високите европейски стандарти. Амбицията е стадионът да покрива изискванията за IV категория на УЕФА, което ще даде възможност на София и България да приемат футболни срещи от най-висок международен ранг.

Концепцията съчетава модерна архитектурна визия, функционалност и ясна идентичност, съобразена с духа и историята на „Левски“. Целта е новият стадион „Георги Аспарухов“ да се превърне не само в дом, достоен за клуба и неговите привърженици, но и в една от разпознаваемите съвременни емблеми на София и България.

Проектът залага на използването на висококачествени материали, енергийно ефективни системи и устойчиви строителни решения. Предвидена е нова фасадна обвивка от перфорирани метални панели, която ще придаде отличителен облик на съоръжението, ще подобри акустиката и ще ограничи разпространението на звука извън стадиона. Визията на фасадата ще включва светлинни ефекти и ритъм, които ще подчертават характера на стадиона както през деня, така и през нощта.

Конструктивното решение включва монолитно изпълнение на сектор „А“, сглобяеми елементи за секторите „Б“, „В“ и „Г“, както и покривна конструкция със стоманени ферми. Предвидено е стадионът да бъде изцяло покрит с козирка, изпълнена с материали, които осигуряват оптимални условия за естествено ослънчаване на терена.

Новите трибуни ще бъдат проектирани в съответствие със съвременните стандарти за комфорт, безопасност и видимост, така че всяко място да предлага максимално добро зрителско изживяване. Проектът включва още изцяло обновени системи за осветление, озвучаване и видеоекрани, които ще отговарят на изискванията на модерния футбол и на очакванията на публиката.

Капацитетът на стадион „Георги Аспарухов“ ще бъде 24 718 места съгласно изискванията на БФС и 23 032 места съгласно изискванията на УЕФА. Съоръжението ще бъде проектирано и като многофункционално пространство, което ще може да приема и други големи събития, включително концерти с капацитет до 40 000 души.

Очаква се общата инвестиция да бъде в размер на 120 милиона евро.

С реализацията на проекта стадион „Георги Аспарухов“ има потенциала да се нареди сред най-модерните спортни съоръжения в региона и да затвърди позицията на София като привлекателна дестинация за международни спортни и културни събития.

От ПФК „Левски“ и ИПА изразиха увереност, че изграждането на новя стадион ще бъде значима крачка не само за клуба и неговите привърженици, но и за градската среда в района. Проектът предвижда също подобряване на парковата среда и създаване на по-добри условия за отдих и обществено ползване.

Очакванията са строителните дейности да започнат през пролетта на 2027 година.

За ИПА:

ИПА е утвърдена архитектурно-инженерна компания, предоставяща комплексни услуги в инвестиционното проектиране. С повече от 20 години опит и над 50 архитектурни отличия, екипът на ИПА се е доказал, като доверен партньор за реализирането на някои от най-значимите и мащабни проекти в страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сзо

    21 13 Отговор
    Те платиха ли си дълговете към държавата, че ще правят статион? Или пак с държавни пари ще го правят?

    Коментиран от #2, #3

    17:31 24.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шоо

    11 14 Отговор

    До коментар #1 от "Сзо":

    Почти всичко и продължава всеки месец. За разлика от фалиралото цска, което не плати нищо и няма да плати, защото не съществува.

    Коментиран от #5

    17:48 24.04.2026

  • 4 София

    10 5 Отговор
    Защо новит милиардер голям Левскар не помогна на Левски в най кризисните години.А изведнъж със новото правителство се появи.Успех на Левски

    17:49 24.04.2026

  • 5 Да бе....

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Шоо":

    25 мил на Черепа и 14 мил за сектор А са на трупчета, а сега като се смени властта, още колко длъжници ще изкочат....бедна ти е фантазията

    17:54 24.04.2026

  • 6 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    Путин ще строи стадион на фашистите.Каква ирония?

    18:09 24.04.2026

  • 7 Бе тоя

    11 3 Отговор
    Бостанджиев да не купи герена да сади там дини?.. А гуведата къде ще пасат...?

    Коментиран от #11, #15

    18:19 24.04.2026

  • 8 Пране на пари

    3 2 Отговор
    Стига сте застроявали и рушили, Свещенната Българската Земя!

    18:27 24.04.2026

  • 9 Новичок

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фокс":

    За ферми някакви стоманени пише в статията.Иван и Андрей ли ще строят или обор някакъв???

    18:30 24.04.2026

  • 10 Гост

    0 2 Отговор
    Браво, супер! Ха на бас, че ще го построят преди стадион Варна!

    18:30 24.04.2026

  • 11 Не бе

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бе тоя":

    Раев и компания ги е цанил за бостански плашила!

    18:34 24.04.2026

  • 12 блеефски

    2 0 Отговор
    развързал съм кесията но после като ги връщам трябва да са поне двойно

    18:39 24.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Левски ако направи селекция за

    2 1 Отговор
    120 милиона ще печелят някоя от европейските купи няколко години подред

    18:43 24.04.2026

  • 15 Ще ги

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бе тоя":

    Закарат към Родопа Смолян, за луканки..

    19:14 24.04.2026

  • 16 да насадят

    2 0 Отговор
    сладка тревичка , да си пасат вкусно вкусно .. льольовци

    19:33 24.04.2026

  • 17 Назначени

    1 0 Отговор
    Са нови скаути. Следят звездите на Паламуд Мичурин, Глиган Грудово и Тунджа Ямбол. На стадиона, ще му по сменят тревната настилка. Ще засядят протеинови култури, подходящи за млади говеда. До 2 години, ако не играе по свирката на феновете ултраси с качулки те и брашното ще има плакати Бостанджиев вън, бягай да са дошли дини, селянин и прочие.. Отделно бомби и димки... Ей така, за глобите. То 10000 , ко му плащаш?

    19:51 24.04.2026

  • 18 Тенчо

    0 0 Отговор
    Защо правите малки стадиони? На ЦСКА намалиха капацитета, а сега на Левски правят стадион с 27000 места. Левски събира по 40 000 в големите мачове.

    Коментиран от #19

    20:02 24.04.2026

  • 19 40000

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тенчо":

    Може само, ако дойдат Реал Мадрид и Барселона. Или пак концерт на Лепа Брена. Първо, голям стадион, ужасно много пари🤑💸💵💴💶💰💳! Второ, последните години публиката е в камерен състав, постна продукция, ултраси, бомби, Димки, дрогирани хашлаци и прочие. Трябва, като в Англия, укротиха и най- върлите ултраси. Извън стадиона, може пак да се бият но на стадиона е празник. Песни, ръкопляскания, жени и деца. Бил съм на Анфийлд и на стадиона на Брайтън. Уникално.

    20:22 24.04.2026

