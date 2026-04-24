Левски обяви проект за нов стадион за 120 млн. евро

ПФК „Левски“ и архитектурно-инженерната компания ИПА представиха днес концепцията за новия стадион „Георги Аспарухов“ по време на специална пресконференция.
В рамките на събитието президентът на ПФК „Левски“ Наско Сираков, бъдещият собственик на клуба Атанас Бостанджиев и арх. Цветан Петров, управляващ директор на ИПА, запознаха представителите на медиите с основните параметри на проекта, модела на финансиране и очакваните ползи от реализацията му както за клуба, така и за широката общественост.
Проектът предвижда цялостна трансформация на стадион „Георги Аспарухов“ в съвременно, многофункционално спортно съоръжение, отговарящо на най-високите европейски стандарти. Амбицията е стадионът да покрива изискванията за IV категория на УЕФА, което ще даде възможност на София и България да приемат футболни срещи от най-висок международен ранг.
Концепцията съчетава модерна архитектурна визия, функционалност и ясна идентичност, съобразена с духа и историята на „Левски“. Целта е новият стадион „Георги Аспарухов“ да се превърне не само в дом, достоен за клуба и неговите привърженици, но и в една от разпознаваемите съвременни емблеми на София и България.
Проектът залага на използването на висококачествени материали, енергийно ефективни системи и устойчиви строителни решения. Предвидена е нова фасадна обвивка от перфорирани метални панели, която ще придаде отличителен облик на съоръжението, ще подобри акустиката и ще ограничи разпространението на звука извън стадиона. Визията на фасадата ще включва светлинни ефекти и ритъм, които ще подчертават характера на стадиона както през деня, така и през нощта.
Конструктивното решение включва монолитно изпълнение на сектор „А“, сглобяеми елементи за секторите „Б“, „В“ и „Г“, както и покривна конструкция със стоманени ферми. Предвидено е стадионът да бъде изцяло покрит с козирка, изпълнена с материали, които осигуряват оптимални условия за естествено ослънчаване на терена.
Новите трибуни ще бъдат проектирани в съответствие със съвременните стандарти за комфорт, безопасност и видимост, така че всяко място да предлага максимално добро зрителско изживяване. Проектът включва още изцяло обновени системи за осветление, озвучаване и видеоекрани, които ще отговарят на изискванията на модерния футбол и на очакванията на публиката.
Капацитетът на стадион „Георги Аспарухов“ ще бъде 24 718 места съгласно изискванията на БФС и 23 032 места съгласно изискванията на УЕФА. Съоръжението ще бъде проектирано и като многофункционално пространство, което ще може да приема и други големи събития, включително концерти с капацитет до 40 000 души.
Очаква се общата инвестиция да бъде в размер на 120 милиона евро.
С реализацията на проекта стадион „Георги Аспарухов“ има потенциала да се нареди сред най-модерните спортни съоръжения в региона и да затвърди позицията на София като привлекателна дестинация за международни спортни и културни събития.
От ПФК „Левски“ и ИПА изразиха увереност, че изграждането на новя стадион ще бъде значима крачка не само за клуба и неговите привърженици, но и за градската среда в района. Проектът предвижда също подобряване на парковата среда и създаване на по-добри условия за отдих и обществено ползване.
Очакванията са строителните дейности да започнат през пролетта на 2027 година.
За ИПА:
ИПА е утвърдена архитектурно-инженерна компания, предоставяща комплексни услуги в инвестиционното проектиране. С повече от 20 години опит и над 50 архитектурни отличия, екипът на ИПА се е доказал, като доверен партньор за реализирането на някои от най-значимите и мащабни проекти в страната.
1 Сзо
17:31 24.04.2026
3 Шоо
До коментар #1 от "Сзо":Почти всичко и продължава всеки месец. За разлика от фалиралото цска, което не плати нищо и няма да плати, защото не съществува.
17:48 24.04.2026
4 София
17:49 24.04.2026
5 Да бе....
До коментар #3 от "Шоо":25 мил на Черепа и 14 мил за сектор А са на трупчета, а сега като се смени властта, още колко длъжници ще изкочат....бедна ти е фантазията
17:54 24.04.2026
6 Последния Софиянец
18:09 24.04.2026
7 Бе тоя
18:19 24.04.2026
8 Пране на пари
18:27 24.04.2026
9 Новичок
До коментар #2 от "Фокс":За ферми някакви стоманени пише в статията.Иван и Андрей ли ще строят или обор някакъв???
18:30 24.04.2026
10 Гост
18:30 24.04.2026
11 Не бе
До коментар #7 от "Бе тоя":Раев и компания ги е цанил за бостански плашила!
18:34 24.04.2026
12 блеефски
18:39 24.04.2026
14 Левски ако направи селекция за
18:43 24.04.2026
15 Ще ги
До коментар #7 от "Бе тоя":Закарат към Родопа Смолян, за луканки..
19:14 24.04.2026
16 да насадят
19:33 24.04.2026
17 Назначени
19:51 24.04.2026
18 Тенчо
20:02 24.04.2026
19 40000
До коментар #18 от "Тенчо":Може само, ако дойдат Реал Мадрид и Барселона. Или пак концерт на Лепа Брена. Първо, голям стадион, ужасно много пари🤑💸💵💴💶💰💳! Второ, последните години публиката е в камерен състав, постна продукция, ултраси, бомби, Димки, дрогирани хашлаци и прочие. Трябва, като в Англия, укротиха и най- върлите ултраси. Извън стадиона, може пак да се бият но на стадиона е празник. Песни, ръкопляскания, жени и деца. Бил съм на Анфийлд и на стадиона на Брайтън. Уникално.
20:22 24.04.2026