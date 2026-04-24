Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Луис Енрике: Пари Сен Жермен обича предизвикателствата на натоварения график

24 Април, 2026 20:37 580 0

Испанският специалист подчерта, че отборът му не се влияе от моментните резултати, а се стреми към постоянство

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов

В разгара на напрегнатия футболен сезон, наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике демонстрира увереност и оптимизъм, въпреки изключително сгъстения календар, който очаква неговите възпитаници.

Френският шампион се изправя пред истинско изпитание – цели девет мача в рамките на едва 29 дни, като поредното препятствие е гостуването на Анже тази събота. Въпреки натрупаната умора и високите залози, парижани продължават да водят в Лига 1 с четири точки преднина пред Ланс, а във вторник ги очаква тежък сблъсък с Байерн Мюнхен в полуфиналите на Шампионската лига. Причината за натоварения график се крие в отложени срещи, които трябва да бъдат наваксани заради европейските ангажименти на тима.

„Това е част от играта – трудностите ни мотивират още повече!“, заяви Луис Енрике на пресконференция, цитиран от ДПА.

„Миналата година ситуацията беше сходна, но тогава имахме по-голяма преднина. Сега Ланс диша във врата ни, но нашата амбиция остава непоклатима. Обичаме да се състезаваме под напрежение – това ни кара да растем и да се развиваме“, допълва наставникът.

Испанският специалист подчерта, че отборът му не се влияе от моментните резултати, а се стреми към постоянство и високи стандарти: „Независимо дали печелим или губим, не променяме курса. Най-важното е да подходим към всеки мач с най-добрите си футболисти в оптимална форма. Не всичко е под наш контрол, но всички знаят каква е целта – да триумфираме в първенството и да стигнем до финала на Шампионската лига.“

Пари Сен Жермен демонстрира стабилност в защита, като в последните си пет гостувания във всички турнири не допусна нито едно поражение, а в четири от тях запази суха мрежа.

„Винаги се стремим да надграждаме. Защитата е наша фикс идея – добрият футбол започва от стабилната отбрана, смелостта и амбицията. Това е философията, която искам да виждам у моите играчи“, допълни Енрике.

На въпрос относно евентуалното включване на френския вратар Люка Шевалие, наставникът бе лаконичен: „Моята работа е да ръководя Пари Сен Жермен. Всичко останало не ме интересува.“


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове