Луис Енрике: Пари Сен Жермен обича предизвикателствата на натоварения график

В разгара на напрегнатия футболен сезон, наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике демонстрира увереност и оптимизъм, въпреки изключително сгъстения календар, който очаква неговите възпитаници.

Френският шампион се изправя пред истинско изпитание – цели девет мача в рамките на едва 29 дни, като поредното препятствие е гостуването на Анже тази събота. Въпреки натрупаната умора и високите залози, парижани продължават да водят в Лига 1 с четири точки преднина пред Ланс, а във вторник ги очаква тежък сблъсък с Байерн Мюнхен в полуфиналите на Шампионската лига. Причината за натоварения график се крие в отложени срещи, които трябва да бъдат наваксани заради европейските ангажименти на тима.

„Това е част от играта – трудностите ни мотивират още повече!“, заяви Луис Енрике на пресконференция, цитиран от ДПА.

„Миналата година ситуацията беше сходна, но тогава имахме по-голяма преднина. Сега Ланс диша във врата ни, но нашата амбиция остава непоклатима. Обичаме да се състезаваме под напрежение – това ни кара да растем и да се развиваме“, допълва наставникът.

Испанският специалист подчерта, че отборът му не се влияе от моментните резултати, а се стреми към постоянство и високи стандарти: „Независимо дали печелим или губим, не променяме курса. Най-важното е да подходим към всеки мач с най-добрите си футболисти в оптимална форма. Не всичко е под наш контрол, но всички знаят каква е целта – да триумфираме в първенството и да стигнем до финала на Шампионската лига.“

Пари Сен Жермен демонстрира стабилност в защита, като в последните си пет гостувания във всички турнири не допусна нито едно поражение, а в четири от тях запази суха мрежа.

„Винаги се стремим да надграждаме. Защитата е наша фикс идея – добрият футбол започва от стабилната отбрана, смелостта и амбицията. Това е философията, която искам да виждам у моите играчи“, допълни Енрике.

На въпрос относно евентуалното включване на френския вратар Люка Шевалие, наставникът бе лаконичен: „Моята работа е да ръководя Пари Сен Жермен. Всичко останало не ме интересува.“