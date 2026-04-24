Новини
Спорт »
Тенис »
Карлос Алкарас се оттегля от Ролан Гарос заради травма в китката

24 Април, 2026 21:19 651 0

Отсъствието му от най-големия турнир на червени кортове със сигурност ще промени баланса на силите в Париж

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас няма да участва на тазгодишния Ролан Гарос, след като получи неприятна контузия в дясната си китка по време на турнира в Барселона. Новината разтърси феновете на спорта, които очакваха с нетърпение да видят 22-годишния талант в действие на кортовете в Париж, където миналата година триумфира след епичен финал срещу Яник Синер.

Младият испанец, който в момента заема второто място в световната ранглиста, бе принуден да се откаже още преди втория си мач в Барселона, а впоследствие обяви, че няма да вземе участие и на Мастърса в Мадрид. За съжаление, списъкът с пропуснати турнири се увеличи – Алкарас ще пропусне и престижния Мастърс 1000 в Рим.

В официално изявление в социалните мрежи, Алкарас сподели: „След направените медицински изследвания, заедно с екипа ми взехме трудното, но най-разумно решение – да не рискувам здравето си и да пропусна както Рим, така и Ролан Гарос. Ще следим възстановяването ми и ще преценим кога ще мога да се завърна на корта. Това е тежък момент за мен, но вярвам, че ще се върна още по-силен.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове