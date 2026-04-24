Карлос Алкарас се оттегля от Ролан Гарос заради травма в китката

Карлос Алкарас няма да участва на тазгодишния Ролан Гарос, след като получи неприятна контузия в дясната си китка по време на турнира в Барселона. Новината разтърси феновете на спорта, които очакваха с нетърпение да видят 22-годишния талант в действие на кортовете в Париж, където миналата година триумфира след епичен финал срещу Яник Синер.

Младият испанец, който в момента заема второто място в световната ранглиста, бе принуден да се откаже още преди втория си мач в Барселона, а впоследствие обяви, че няма да вземе участие и на Мастърса в Мадрид. За съжаление, списъкът с пропуснати турнири се увеличи – Алкарас ще пропусне и престижния Мастърс 1000 в Рим.

В официално изявление в социалните мрежи, Алкарас сподели: „След направените медицински изследвания, заедно с екипа ми взехме трудното, но най-разумно решение – да не рискувам здравето си и да пропусна както Рим, така и Ролан Гарос. Ще следим възстановяването ми и ще преценим кога ще мога да се завърна на корта. Това е тежък момент за мен, но вярвам, че ще се върна още по-силен.“