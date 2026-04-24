Микел Артета уверен в своя тим

Арсенал отстъпи лидерската позиция на Манчестър Сити. След минималната победа на „гражданите“ с 1:0 над Бърнли в сряда вечер, „артилеристите“ се оказаха на второ място във Висшата лига, макар и с равен брой точки, но с по-лоша голова разлика.

Въпреки това, пред момчетата на Микел Артета се открива златен шанс да си върнат първото място още този уикенд – достатъчно е да не загубят срещу Нюкасъл на „Емиратс“. Само преди две седмици Арсенал изглеждаше неудържим фаворит за шампионската корона – нещо, което клубът не е постигал от 2004 година. Девет точки преднина пред Сити вдъхваше увереност на феновете, но последвалите разочароващи поражения от Борнемут и директния конкурент Манчестър Сити обърнаха хода на сезона с главата надолу.

Севернолондонският гранд вече има горчив опит от изпуснати аванси през последните две кампании, когато позволи на Сити да ги изпревари в последния момент. Въпреки това, наставникът Микел Артета не губи оптимизъм и категорично заявява, че отборът е готов да се изправи пред предизвикателствата.

„Вярвам безрезервно в нашите футболисти и в цялата организация. Енергията и увереността в съблекалнята са на най-високо ниво. Имаме кристално ясна представа какво трябва да направим, за да постигнем целта си“, сподели Артета пред медиите в петък.

„Остават ни пет финала. Утре е първият – ще дадем всичко от себе си, за да триумфираме. Борим се на два фронта и залогът е огромен. Ако някой ни беше казал в началото на сезона, че ще сме в тази позиция, щяхме да го приемем с отворени обятия. Вълнението е огромно!“, добави мениджърът.