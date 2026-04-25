Във Формула 1 обмислят връщането към конвенционалните двигатели

25 Април, 2026 14:21 923 5

Производителите осъзнават, че бъдещето на двигателите може да изглежда различно, казва Доменикали

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Главният изпълнителен директор на спорта Стефано Доменикали заяви, че ръководството е готово да обсъди подобен ход, тъй като глобалният пазар се развива в нова посока. От 2014 година насам във Формула 1 се използват турбо-хибридни задвижващи системи с 1.6-литров V6 двигател, а от сезон 2026 влиза в сила ново поколение агрегати с още по-голямо значение на електрическата енергия.

В същото време навлизането на устойчивите горива, които вече са част от спорта, започва да променя стратегията на автомобилните производители. Все повече компании намаляват фокуса върху електрификацията, което неминуемо оказва влияние и върху моторните спортове, чиято цел е да отразяват реалните тенденции на пътя.

„Честно казано, това не е проблем. Имаше причина да поемем в тази посока – без подкрепата на производителите нямаше да стигнем дотук. Сега обаче те осъзнават, че бъдещето на двигателите може да изглежда различно. Това е естествена част от развитието ни. Промените в екосистемата настъпиха много бързо и това е впечатляващо. Винаги ще намерим начин да извлечем максимума – в крайна сметка най-важното остава кой е най-добрият пилот и кой разполага с най-добрата технология“, коментира Доменикали пред The Race.

Той подчерта, че технологичното развитие остава ключов фактор за Формула 1, но не бива да се губи връзката с феновете.

„Нашата цел е да показваме иновации и развитие. Това винаги е било в основата на спорта. Най-важното е всички решения да се вземат с мисъл за зрителите. Ако забравим тях, всичко ще се превърне просто в техническо упражнение, което няма значение за широката публика“, допълни италианецът.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    5 0 Отговор
    Хубаво нещо е, че отмениха DRS зоната и сега може да се изпреварва навсякъде.

    14:24 25.04.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор
    на някои хора им трябват години,даже десетилетия да изтрезнеят и да почнат да виждат това, което им се говори още от ден 1.
    Вярно е, че трябва да е опитват нови неща, за да има развитие, но на мен ми е писнало от "оптимисти", които ми казват че нещо си трябвало да стане някак си - просто щото така трябвало... днешните и без това не си ползват междуушието и трудно зацепват разликата между може и неможе. Ако е полит коректно за тях автоматично става верую колкото и да явна глупост

    14:25 25.04.2026

  • 3 Хейт

    6 0 Отговор
    Много тъпи хора взимат решенията в този псевдо спорт.

    14:44 25.04.2026

  • 4 Докато

    8 0 Отговор
    не върнат V8 или V10...изобщода не говорят за Ф1. От 10г изчезна, откакто започнаха глупостите с 1.6 и хибриди. Но е хубаво, че поне им е просветнало...

    14:48 25.04.2026

  • 5 Внос / Износ

    7 0 Отговор
    На практика технологиите толкова са напреднали, че скоро няма да има нужда и от пилоти във F1
    Спорта остана без интрига за дълги периоди и феновете губят интерес. Само спомена ще остане за славните надпревари на Ники Лауда, Аертон Сена и Михаел Шумахер.

    14:57 25.04.2026

