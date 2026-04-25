Във Формула 1 обмислят връщането към конвенционалните двигатели

Главният изпълнителен директор на спорта Стефано Доменикали заяви, че ръководството е готово да обсъди подобен ход, тъй като глобалният пазар се развива в нова посока. От 2014 година насам във Формула 1 се използват турбо-хибридни задвижващи системи с 1.6-литров V6 двигател, а от сезон 2026 влиза в сила ново поколение агрегати с още по-голямо значение на електрическата енергия.

В същото време навлизането на устойчивите горива, които вече са част от спорта, започва да променя стратегията на автомобилните производители. Все повече компании намаляват фокуса върху електрификацията, което неминуемо оказва влияние и върху моторните спортове, чиято цел е да отразяват реалните тенденции на пътя.

„Честно казано, това не е проблем. Имаше причина да поемем в тази посока – без подкрепата на производителите нямаше да стигнем дотук. Сега обаче те осъзнават, че бъдещето на двигателите може да изглежда различно. Това е естествена част от развитието ни. Промените в екосистемата настъпиха много бързо и това е впечатляващо. Винаги ще намерим начин да извлечем максимума – в крайна сметка най-важното остава кой е най-добрият пилот и кой разполага с най-добрата технология“, коментира Доменикали пред The Race.

Той подчерта, че технологичното развитие остава ключов фактор за Формула 1, но не бива да се губи връзката с феновете.

„Нашата цел е да показваме иновации и развитие. Това винаги е било в основата на спорта. Най-важното е всички решения да се вземат с мисъл за зрителите. Ако забравим тях, всичко ще се превърне просто в техническо упражнение, което няма значение за широката публика“, допълни италианецът.