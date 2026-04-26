Атлетико Мадрид надигра Атлетик Билбао в голов трилър

26 Април, 2026 13:10 612 0

Тимът на Диего Симеоне е все по-близо до гарантирано място в топ 4

Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид се наложи с 3:2 над Атлетик Билбао в зрелищен двубой от 32-рия кръг на испанската Ла Лига. Баските откриха резултата чрез Айтор Паредес в 23-тата минута, но домакините стигнаха до пълен обрат след почивката, предава БТА. Антоан Гризман изравни в 49-ата минута, а само пет минути по-късно Александър Сьорлот направи 2:1 за мадридчани, с което напълно промени хода на срещата.

В добавеното време Сьорлот отбеляза втори гол в 90+3 минута за 3:1, а в самия край Горка Гурусета върна едно попадение за гостите и оформи крайното 3:2.

С този успех тимът, воден от Диего Симеоне, направи важна крачка към класиране в Шампионска лига за следващия сезон. Пет кръга преди края Атлетико има комфортен аванс от 10 точки пред петия Бетис и е все по-близо до гарантирано място в топ 4.


