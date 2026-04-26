Йос Верстапен с тежка катастрофа на рали

26 Април, 2026 15:55 412 0

След съботните отсечки заемаше трето място

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Йос Верстапен, бащата на Макс Верстапен, претърпя сериозна катастрофа по време на рали „Валония“ тази сутрин. 54-годишният бивш пилот от Формула 1 е излязъл от трасето в първата неделна отсечка, след което автомобилът му се е преобърнал, преди да спре окончателно. Организаторите потвърдиха инцидента, като уточниха, че Верстапен и неговият навигатор Яспер Вермюлен са невредими след случилото се в етап №13, предава sportal.bg.

Рали „Валония“ е трети кръг от белгийския шампионат и се провежда изцяло на асфалт. Верстапен стартира в надпреварата с нов навигатор, след като титулярният му партньор Рено Жамул получи фрактура на глезена по-рано през седмицата. Двамата бяха шампиони на Белгия през миналия сезон.

След съботните отсечки Йос заемаше трето място, но впоследствие получи наказание от 40 секунди за превишена скорост в преходен участък, което го свали до 17-ата позиция в генералното класиране.


