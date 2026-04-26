Черно море излъга Локо (Пд) на „Лаута“

Черно море постигна ценна победа в битката за петото място в Първа лига, след като в първия кръг от плейофите във втората четворка се наложи с 1:0 като гост на Локомотив (Пд). Единственото попадение в срещата падна в добавеното време на първото полувреме, когато Лукас Риян си отбеляза автогол. Така „моряците“ събраха 47 точки и изпревариха „железничарите“, които остават шести с една по-малко.

Още в началото Васил Панайотов пропусна добра възможност за гостите, а малко след това треньорът Илиан Илиев бе принуден да извърши ранна смяна заради контузия на Димитър Тонев. В състава на домакините също настъпиха промени след травми, като първо Мартин Русков, а по-късно и капитанът Парвиз Умарбаев напуснаха терена.

В 18-ата минута Селсо Сидни прати топката в мрежата на Локомотив, но попадението бе отменено заради засада. Домакините отговориха с удар на Каталин Иту, който обаче не намери целта. Най-чистото положение за пловдивчани преди почивката дойде след удар на Жоел Цварц, спасен от вратаря Кристиан Томов, като топката срещна и гредата.

Решителният момент настъпи във втората минута на добавеното време на първата част, когато след центриране на Ертан Томбак защитникът Лукас Риян отклони топката в собствената си врата за 0:1.

След почивката темпото спадна и чистите положения липсваха. Георги Чорбаджийски и Давид Телеш опитаха удари от дистанция, но без успех. В 83-ата минута Кристиан Томов спаси опасен шут на Жулиан Лами.

В добавеното време Локомотив имаше шанс да измъкне точка, но Жоел Цварц не успя да засече с глава добро центриране и победата остана за варненци.