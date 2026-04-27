Исторически сблъсък на хоризонта: Тайсън Фюри и Антъни Джошуа подписаха договор за мегасблъсък

Дългоочакваният двубой между британските титани Тайсън Фюри и Антъни Джошуа вече е на една крачка от реалността! След години на спекулации, преговори и неосъществени планове, феновете най-сетне могат да въздъхнат с облекчение – договорът за епичния мач е подписан. Новината бе разкрита от не кого да е, а от саудитския шейх Турки Алалших – влиятелна фигура в световния спорт и председател на Главното управление на развлеченията в Саудитска Арабия.

Чрез публикация в социалните мрежи, Алалших даде ясен сигнал, че най-голямото боксово събитие на десетилетието е на път да се случи. „До всички мои приятели във Великобритания – случва се! Имаме подписи“, написа той в Twitter, предизвиквайки буря от коментари и вълнение сред почитателите на бокса.

Сблъсъкът между „Краля на циганите“ Тайсън Фюри и „Ей Джей“ Антъни Джошуа се обсъждаше от години, но досега различни промоутърски интереси и финансови разногласия осуетяваха реализирането му. Сега обаче, когато и двамата боксьори са в зенита на своите кариери – Фюри на 37 и Джошуа на 36 години – изглежда, че всички пречки са преодолени.

Макар точната дата и място на грандиозния мач все още да се пазят в тайна, очакванията са, че двубоят ще се проведе през последното тримесечие на 2026 година. Преди това и двамата шампиони ще излязат на ринга за по един подгряващ мач, за да поддържат спортната си форма и да подгреят страстите на феновете.