Даниил Медведев с категорична победа срещу норвежец в Мадрид

Даниил Медведев демонстрира класата си и безапелационно се класира за осминафиналите на престижния турнир "Мастърс" в Мадрид. Руският тенисист не остави шанс на скандинавския си съперник Николай Будкоу Кяер, като го победи с убедителното 6:3, 6:2 само за 69 минути игра на корта "Аранча Санчес".

Още от самото начало Медведев наложи темпото и контролираше събитията на корта. В първия сет бившият номер едно в света впечатли с мощен сервис, реализирайки 77% от точките си при първи начален удар и пробивайки съперника си цели три пъти. Кяер успя да върне само един пробив, но това не бе достатъчно да обърне развоя на частта.

Във втората част руснакът продължи да доминира, като спечели 67% от точките на първи сервис и отново реализира три пробива срещу един за норвежеца. Със стабилна игра от основната линия и хладнокръвие в ключовите моменти, Медведев затвори мача без излишни драми.

След този успех, Даниил Медведев ще се изправи срещу победителя от двубоя между парагваеца Адолфо Даниел Вайехо и италианеца Флавио Коболи.