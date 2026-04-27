Новини
Спорт »
Тенис »
Елизара Янева влезе в основната схема на силен турнир в Германия

27 Април, 2026 23:21 471 1

  • елизара янева-
  • основната схема-
  • тенис -
  • турнир-
  • w100 -
  • висбаден-
  • германия

19-годишната българка постигна две убедителни победи в квалификациите

Елизара Янева влезе в основната схема на силен турнир в Германия - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за основната схема на силния тенис турнир на клей от категория W100 във Висбаден, Германия.

19-годишната българка постигна две убедителни победи в квалификациите. Янева стартира с успех с 6:1, 6:1 над представителката на домакините Лаура Бьонер (Германия), а във втория кръг се наложи с 6:3, 6:3 срещу световната №374 Наталия Волушчук (Украйна).

Българката спечели четири поредни гейма от 2:3 до 6:3 в първия сет срещу Волушчук, а във втората част навакса изоставане от 0:2, за да триумфира с крайното 6:3.


Изабелла Шиникова също започна с победа в квалификациите след 6:2, 6:1 над Фиона Прадт (Германия), но във втория кръг отстъпи с 1:6, 1:6 на Полина Склиар (Украйна).


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пецата

    0 0 Отговор
    Ше ходи там само да се излага разбираш ли ясно е колко струва кофти матриала вобще 🤣

    23:37 27.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове