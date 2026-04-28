Илиян Радулов се класира за втория кръг в Кастелдефелс

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Кастелдефелс (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният българин победи на старта с 6:2, 6:4 Меа Малиж (Франция). Срещата продължи 88 минути.



Радулов поведе с 2:0 в началото на мача, допусна изравняване при 2:2, но спечели следващите четири гейма, за да вземе първия сет с 6:2. Националът поведе с 3:1 във втората част, Малиж успя да изравни при 3:3, но Радулов спечели следващите два гейма за 5:3. Българинът изпусна един мачбол при този резултат, но след това затвори срещата в своя полза на собствен сервис.



Във втория кръг Илиян Радулов ще играе срещу победителя от мача между №7 в схемата Карлос Лопес Монтагуд (Испания) и квалификант.