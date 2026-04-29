Александър Везенков с контузия на лицето след победата на Олимпиакос над Монако

Българската баскетболна звезда Александър Везенков преживя неприятен инцидент по време на първия плейофен сблъсък между Олимпиакос и Монако в Евролигата, завършил с успех за гръцкия гранд.

Въпреки триумфа на Олимпиакос в Пирея, двукратният MVP на редовния сезон бе принуден да потърси лекарска помощ след сблъсък на паркета. В третата четвърт на оспорвания двубой Везенков получи силен удар в лицето от играча на Монако Алфа Диало, което наложи незабавна медицинска намеса. Българският национал бе зашит с няколко шева, но въпреки болката и видимата травма, прояви истински спортен дух и се завърна на терена в заключителните минути на срещата. Тогава обаче изходът на мача вече бе ясен и Везенков остана на игрището за кратко.

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас потвърди след края на срещата, че Везенков е получил контузия на лицето, но изрази увереност, че българинът ще бъде на разположение за втория мач от четвъртфиналната серия, който отново ще се проведе в Пирея след два дни.