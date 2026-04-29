Александър Везенков с контузия на лицето след победата на Олимпиакос над Монако

29 Април, 2026 17:14 545 0

Очаква се той да бъде готов за следващия решителен двубой

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската баскетболна звезда Александър Везенков преживя неприятен инцидент по време на първия плейофен сблъсък между Олимпиакос и Монако в Евролигата, завършил с успех за гръцкия гранд.

Въпреки триумфа на Олимпиакос в Пирея, двукратният MVP на редовния сезон бе принуден да потърси лекарска помощ след сблъсък на паркета. В третата четвърт на оспорвания двубой Везенков получи силен удар в лицето от играча на Монако Алфа Диало, което наложи незабавна медицинска намеса. Българският национал бе зашит с няколко шева, но въпреки болката и видимата травма, прояви истински спортен дух и се завърна на терена в заключителните минути на срещата. Тогава обаче изходът на мача вече бе ясен и Везенков остана на игрището за кратко.

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас потвърди след края на срещата, че Везенков е получил контузия на лицето, но изрази увереност, че българинът ще бъде на разположение за втория мач от четвъртфиналната серия, който отново ще се проведе в Пирея след два дни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

