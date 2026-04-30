Новини
Спорт »
Бг футбол »
Кокала: 17 години стигат! Левски беше клуб на доизживяване, но всичко си дойде на мястото

30 Април, 2026 09:59 728 3

  • емил велев-
  • футбол-
  • левски

Аз мисля, че отдавна го казах - Левски ще са шампиони

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Емил Велев е едно от най-разпознаваемите лица в българския футбол и дълго време държеше етикета „Последният треньор, извел Левски до шампионската титла“, когато го стори през сезон 2008/2009. Сега той коментира в предаването „Домът на футбола“ по DIEMA SPORT очаквания триумф на „сините“ в първенството 17 години по-късно. Преди решаващия двубой срещу ЦСКА 1948 на стадион „Георги Аспарухов“ тази събота, който може официално да узакони титлата, Кокала говори за дългия път обратно към върха, промените в клуба и факторите, довели до възраждането на отбора.

„Щом е за Левски, естествено, че ще дам интервю. Аз мисля, че отдавна го казах - Левски ще са шампиони. Това с колко точки разлика, абсолютно няма никакво значение. Важното е да сме шампиони, след като толкова много години давахме това нещо на Лудогорец. Къде заслужено, къде не е заслужено, но крайно време беше ние да станем шампиони“, започна Емил Велев пред DIEMA SPORT.

„Ами, от 2009-а година, от моята шампионска титла, както се казва, много вода изтече. Много хора се смениха, много собственици, просто всичко се разводняваше. От клуб, който знаеше какво иска и какво преследва, се превърнахме в клуб на доизживяване. Радващото е, че последните години, след като дойде Наско Сираков като собственик, нещата тръгнаха нагоре и виждаме, че всичко си дойде на мястото. Най-радващото е, че стадионите, където играе Левски, винаги са пълни. Дали в провинцията, вече за домакински мачове е говорено. Както знаете, в събота всичко е изкупено, капацитетът ще се пръсне, както се казва. Хората ще искат да видят наистина официално Левски шампион“.

„Тогава (б.р. - шампионският сезон 2008/2009) имаше една сериозна симбиоза между млади футболисти, чуждестранни футболисти, по-опитни футболисти, така че отборът беше подбран стойностно. Говоря за годините преди мен, аз също тогава бях и помощник-треньор на Мъри Стоилов. За този период говорим. Нещата вървяха постепенно и то с крачки, с които Левски винаги напредваше, винаги отиваше нагоре. Да, имали сме и спадове, имали сме и разочарования, но повечето неща бяха положителни в самия клуб като цяло и като единици, като футболисти във футболния отбор“.

„Естествено, че нямаше да повярвам (б.р. - 17 години Левски да не бъде шампион) и такава хегемония, която създадоха Лудогорец, просто не знам в коя държава може да се случи. Естествено, в по-големите държави явно ги имат тези неща, но ние като говорим за държава като България, толкова години непрекъснато шампиони, другите не знам какво са правили“.

„Да, в какво ли не ме спрягаха, че съм проклел отбора на сърцето си, едва ли не. Това са пълни глупости и няма никаква истина в това нещо. Но какво да ви кажа, ще се върна пак на това, че много неща тогава се сменяха, дори да говорим и за политически намеси, какво ли не се случи с нашия отбор. В крайна сметка, както казах, нещата си дойдоха на мястото. Виждаме, че вече има и нов собственик, който се ангажира със строежа на нов стадион, за който за публиката е необходим. Естествено, да имаме един дом, който предразполага за раждането на много таланти от школата, тъй като в това отношение не сме много добре“.

„Няма проклятия, не е имало, няма и да има. Да, след толкова дълго чакане Левски ще е шампион“.

„Като цяло, според мен и Лудогорец свалиха много нивото и то не е от тази година само, от може би две-три години насам, но те явно като по инерция си печелеха титлите. Но тази година, по-точно тръгна и от миналата година, че Левски непрекъснато вдигаше нивото и с привличането на Хулио Веласкес отборът наистина случи на един професионалист, човек, който гори в работата си. Виждаме и по мачовете, непрекъснато е в движение, непрекъснато дава наставления. Случихме в това отношение на треньор и затова Левски в момента се намира на това место“.

„Не беше далеч времето, когато му казах, един път се видяхме в тунела, там има едни снимки на треньорите, които са шампиони. Аз съм последния и го викнах и му казах: „Господин Веласкес, пожелавам Ви да сте след мен на снимката“. Както в България всичко започва негативно и винаги си мислим, че едва ли не откъде сме го намерили този треньор, а ние все пак му знаехме статистиката и къде е бил в Холандия, в Италия. Не са случайни дестинации тези държави, така че се очакваше да има възход в това отношение. Да, естествено, аз под формата на майтап, едно време си го пращах в Палма де Майорка за шезлонги и за чедъри, но това е само в рамките на шегата. За мен този човек е попадение за Левски и доколкото знам се занимава единствено с клуба. Няма нито „Фейсбук“, никакви такива странични неща, които да го разсейват, което е много важно за един треньор. Както се казва - да живее на терена“.

„Аз не вярвам, че не се занимава с школата. Естествено, процесът тук е много по-малък. Трябва непрекъснато да ти предават неща, какво се случва в школата. Спомням си, когато аз бях треньор, когато и Мъри (Стоилов) беше старши треньор и при предишните треньори, че наистина винаги сме се занимавали с школата. Винаги питаме какви деца има, които изпъкват. Може ли нещо да се вземе? Може ли да се вкара в първия отбор? Този процес не мисля, че той го е загърбил или го е пренебрегнал. Напротив, това не се знае от широката аудитория, а само от вътрешните хора, които се занимават с този процес“.

„Наистина, когато имаш зад гърба си такъв човек (б.р. - новият собственик Атанас Бостанджиев), който с идването си обяви, че той ще бъде всичко за този клуб, във всяко едно отношение – финансово и каквото си пожелаете, е нещо, което Левски има нужда и трябва да бъде така. Защото Левски притежава най-голямата фенска маса, според мен. Може би, ЦСКА си доближава до това нещо. Други отбори в България не виждам с такава фенска маса, които също така да са спасили отбора. Тези три-четири години, стадионът почти винаги е пълен както в София, така и в провинцията“.

„Пожелавам „сините“ фенове да се радват на тази титла, която предстои да бъде узаконена в събота и винаги да са зад отбора. Винаги да милеят за клуба си. Може би ще има и такива периоди, когато отборът няма да е на такова ниво, но да стоят зад него и да го подкрепят“, завърши Емил Велев с пожелание към феновете на Левски.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    4 0 Отговор
    Властта се смени и "Левски" стана шампион.

    10:01 30.04.2026

  • 2 кост

    0 0 Отговор
    Нали този плюеше треньор Веласкес!?

    11:04 30.04.2026

  • 3 Макето

    0 0 Отговор
    Господин Велев, ако Левски е станал заслужено шампион и вие вярвате в това, сте наистина за преглед. Но, Господ знае да ви “помага”, като ви праща такива, като Везалов. Някога, включително и Вие играехте с отбори, като Байерн и ПСЖ. Виждате ли във вашия отбор нещо, което дори малко да се доближава до този футбол?

    11:09 30.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове