Предстоят първите полуфинални битки в Лига Европа

Предстоят първите полуфинални битки в Лига Европа

30 Април, 2026 10:29 512 0

От 22:00 часа българско време Нотингам Форест посреща Астън Вила, а по същото време Брага играе с Фрайбург в Португалия

Предстоят първите полуфинални битки в Лига Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В четвъртък, 30-и април ще се изиграят първите полуфинални битки от втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. От 22:00 часа българско време Нотингам Форест посреща Астън Вила, а по същото време Брага играе с Фрайбург в Португалия.

Форест и Вила, които са съперници и в английската Висша лига, са на крачка от финала. Нотингам продължава да не е сигурен за своето място в елита на Англия, но в последните кръгове направи важни крачки към оцеляването след гръмките успехи над Бърнли (4:1) и Съндърланд (5:0). В ЛЕ пък тимът на Витор Перейра отстрани в четвъртфиналите португалския гранд Порто с общ резултат от 2:1 и определено влиза със самочувствие в сблъсъка с бирмингамци.

Тимът на Унай Емери от своя страна се бори за място в Топ 5 във Висшата лига, а в лицето на испанския специалист има доказан победител именно в този турнир, с тима на Севиля. Вила на хартия е фаворит и според представянето си през сезона, и заради факта, че реваншът е на „Вила Парк“, но Нотингам е корав и в добра форма, което ще затрудни неимоверно много бирмингамци.

В другата битка от последните четири, Брага посреща Фрайбург. Домакините, които елиминираха труно след продължения родния Левски в квалификациите, са четвърти в местната Примейра лига, докато германците са на осма позиция в Бундеслигата и продължават борбата за зона Европа. Любопитно е, че и двата състава преодоляха испански съперници в предишния кръг на елиминациите – Брага се справи с Бетис след впечатляващ успех с 4:2 на реванша в Севиля, докато Фрайбург отстрани Селта с общ резултат 6:1.

Реваншите са следващият четвъртък, 7-и май, а финалът в Истанбул е насрочен за 20-ти май, сряда.

Програма за първите 1/2-финали в Лига Европа:

Четвъртък, 30-и април:

22:00 часа | Нотингам Форест – Астън Вила

22:00 часа | Брага - Фрайбург


