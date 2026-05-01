Олимпиакос и Александър Везенков на крачка от Финалната четворка на Евролигата след категорична победа над Монако

1 Май, 2026 08:23 531 0

Българският национал отбеляза 21 точки

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Гръцкият гранд Олимпиакос, воден от българския ас на тима – Александър Везенков, направи огромна крачка към класиране във Финалната четворка на Евролигата, след като разгроми Монако с убедителното 94:64 в зала „Мира и приятелство“ в Пирея. С този втори пореден успех Олимпиакос поведе с 2:0 победи в четвъртфиналната серия и вече е само на един триумф от участие сред най-добрите четири отбора на Стария континент.

Следващият сблъсък е насрочен за 5 май в Монако, където гърците ще имат възможност да затворят серията и да си осигурят място във финалната фаза.

Александър Везенков отново бе неоспоримият лидер на Олимпиакос. Българският национал изигра само 20 минути, но за това време наниза впечатляващите 21 точки, овладя 7 борби и раздаде 2 асистенции, демонстрирайки класата си на европейската сцена.

Към неговия принос се присъедини и френският гард Еван Фурние, който добави 16 точки, 5 борби и 7 асистенции, затвърждавайки доминацията на домакините.

За Монако най-резултатен бе американският център Кевариус Хейс с 11 точки, но усилията му не бяха достатъчни да спрат устрема на Олимпиакос.

Лидерът на френския тим – Майк Джеймс, остана едва със 7 точки, след като бе изгонен от игра в края на втората четвърт. Джеймс не скри разочарованието си от съдийско решение, което доведе до бурна реакция и последващо отстраняване от срещата.


