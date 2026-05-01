Гьозтепе на Станимир Стоилов с рекорд за сухи мрежи в турската Суперлига

1 Май, 2026 22:48 549 1

Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изумителен успех за Гьозтепе и българския треньор Станимир Стоилов! Тимът от Измир, воден от опитния специалист, се превърна в истинска сензация през този сезон на турската Суперлига, като постави нов стандарт по отношение на защитната стабилност.

Непробиваемата стена на Мъри Стоилов

"Жълто-червените" записаха впечатляващите 16 мача без допуснат гол в рамките на 31 изиграни срещи – постижение, което ги изстреля на върха в класацията за най-много сухи мрежи през кампанията. Никой друг отбор не може да ги измести от тази позиция, независимо от развоя на оставащите три кръга.

Статистиката говори сама за себе си

Гьозтепе е инкасирал едва 27 попадения, като по този показател отстъпва единствено на Галатасарай (23 гола). Въпреки това, именно възпитаниците на Стоилов са тези, които най-често излизат от двубоите си без да позволят топката да навести мрежата им. За сравнение, Галатасарай и Башакшехир имат по 12 сухи мрежи, а Фенербахче – 10.

Ключови победи и безупречна защита

Сред жертвите на желязната отбрана на Гьозтепе попадат отбори като Ризеспор, Карагюмрук, Бешикташ, Башакшехир, Генчлербирлиги (два пъти), Касъмпаша, Газиантеп ФК, Самсунспор и Анталияспор. Вратарят Матеуш Лис е истински страж, като не е пропуснал нито един мач през сезона и е с основна заслуга за рекордното постижение. Освен това, срещите с Кайзериспор, Фенербахче, Еюпспор (два пъти), Коджаелиспор и Коняспор завършиха при нулеви равенства.

Финален спринт и битка за Европа

До края на шампионата Гьозтепе ще премери сили с Трабзонспор като гост, след което ще приеме Газиантеп ФК и ще завърши сезона с визита на Самсунспор. Дори и да допуснат голове във всяка от оставащите срещи, момчетата на Стоилов ще останат №1 по сухи мрежи. В момента Гьозтепе заема шесто място във временното класиране с 51 точки – колкото има и петият Башакшехир, но с по-лоша голова разлика. Интригата за място в Лигата на конференциите остава жива, като шансът за европейска квота ще се увеличи, ако Бешикташ или Трабзонспор триумфира в турнира за Купата на Турция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    1 0 Отговор
    За съжаление футболът не се измерва на "сухи мрежи"! Предългата серия без победи ще ги остави извън евротурнирите!

    23:06 01.05.2026

