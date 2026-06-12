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Арх. Петър Диков: Под София има топлинна енергия, която Господ ни е дал

Арх. Петър Диков: Под София има топлинна енергия, която Господ ни е дал

12 Юни, 2026 18:24 1 549 34

  • арх. петър диков-
  • геотермална енергия-
  • природен газ

В находището в кв. „Лозенец“ водата е 52-54 градуса

Арх. Петър Диков: Под София има топлинна енергия, която Господ ни е дал - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Преди години бившият главен архитект на София Петър Диков изготви проект за геотермалните води в София и как с тях могат да се отопляват големи сгради.

„Проблемът с геотермалната енергия е много важен и според мен ще става все по-важен. Крайно време е управляващите да обърнат внимание и да не иронизират темата“, каза в „Лице в лице“ по бТВ Петър Диков, който сега е председател на УС на Съюза на архитектите.

„НДК има едно помещение, което е правено за енергиен център. Доколкото знам сега то е празно. Има едно находище – Лозенец, за което Столична община има безвъзмездно дадена от държавата експлоатация. Едно време са ползвали водата от това находище за обществената баня в кв. „Лозенец“, разказа архитектът.

„В центъра на това лозенско находище, което е около храма „Преображение Господне“ водата е 52-54 градуса. Има достатъчно ресурс да се ползва за отопление. Даже идеята тогава беше, след като се отнеме топлината, за да се отоплява НДК, остатъчната вода с температура 26-27 градуса да захрани басейна „Спартак“, защото там също дават огромни разходи за отопление на водата“, обясни архитект Диков.

По думите му сметките преди 13 години са показвали, че това би струвало около 10-11 милиона лева.

„По онова време НДК плащаше 3 милиона лева на „Топлофикация“ за отоплението. Даже в тези 11 милиона се включваше и нов сондаж. Това значи, че тази инвестиция се изплаща за 3-4 години“, обясни Петър Диков.

„Вече покойният проф. Костадин Щерев твърдеше, че под нас има 500 мегавата топлинна енергия, която Господ ни е дал, а ние внасяме газ, за да плащаме скъпо и прескъпо за нашето отопление. Това е ресурс, който ни е даден даром“, каза той.

Незаконното строителство в местността Баба Алино

„Откакто излезе случая с Баба Алино и аз непрекъснато си задавам въпроса как е възможно това да се случи. Засега все още нямам отговор“, каза Петър Диков.

„Има чисто градоустройствени и архитектурни проблеми, за които досега никой не е дал отговор как са се случили. Отделно има други, които са свързани с цялата структура на държавата“, коментира той.

Според него в този случая няма невинни и всичко трябва да излезе наяве.

Диков направи аналогия със случая отпреди 16 години с „митничарското селище“ при язовир „Ивайловград“.

„Там имаше десетки сгради, част от които бяха построени в чашата на язовира. Друга част бяха построени върху държавна земя без никакви документи за собственост. Случаят вървя по медиите няколко седмици. Интересно ми е там каква е била съдбата на това селище. Съмнявам се, че те са разрушени“, каза Петър Диков.

Според него тези два случая трябва да се свържат, за да се види как действа държавата в подобни ситуации.

По думите му всяка сграда трябва да има съответните проекти, които да минат през процедура на одобряване. Трябва да има и контрол по време на самото строителство.

„Колегите от Варна показаха проекти, които са написани на руски, вероятно изготвени от украински архитекти. Как са изготвени тези проекти, имат ли конструктивна експертиза, на какви норми са направени – явно не по нашите норми? Това също е въпрос, който тепърва трябва да се изследва“, каза архитектът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софето

    19 5 Отговор
    Този е най големия крадец и плагиат
    Архитект със сигурност не е

    18:31 12.06.2026

  • 2 Тоя

    18 1 Отговор
    Св прави на умряла лисица ! Как било възможно да се случи това с "Баба Алино"..... Той самата невинност и винаги всичко при него е било прозрачно, коректно и законосъобразно ?!

    Коментиран от #31

    18:33 12.06.2026

  • 3 в кратце

    12 1 Отговор
    Не само под София е топлината. Господ е дал топлина над цялата ни родина,България е топлина и красота!

    18:36 12.06.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    БЪЛГАРИЯ - ТЕРИТОРИЯ В КОЯТО АНТИКОМУНИСТА И РУСОФОБА НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ ИМА
    ФИРМА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ДРУГАРЯ РОДЕН КАРАДИМОВ ОТ ЦК НА ДКМС , МАГИСТРАЛА ТРАКИЯ, БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ ( вълка), и ОПГ СИК - ТБ КРЕМИКОВЦИ - ЕЛИТБАНК - БАНКИТЕ НА МАФИЯТА

    18:36 12.06.2026

  • 5 алчнитектите

    4 2 Отговор
    ------Даже в тези 11 милиона се включваше и нов сондаж-------------
    Новите сондажи обслужват апетитите на фирмите за печалба по ден-година прави, ала притока на вода е годишно фиксиран през вековете и нови топли води, ще са за сметка на досегашните питейни извори.

    Коментиран от #21

    18:37 12.06.2026

  • 6 Мнение

    16 2 Отговор
    Този е за затвора. Унищожи София. Да има източници и ти си разрешавал строежи върху някои от тях.

    18:39 12.06.2026

  • 7 Боко

    11 2 Отговор
    Тоя защо не е в затвора?

    18:43 12.06.2026

  • 8 Как та как...

    4 0 Отговор
    ....Как било възможно да се случи това с "Баба Алино"
    ...ако още някоя и друга год бяха на власт буцИ и шишИ...и нова държава щеше да се пренесе на територията

    18:48 12.06.2026

  • 9 така така

    4 0 Отговор
    За това ли вкарват само сингани в Общинския съвет?

    18:52 12.06.2026

  • 10 Бурофф

    5 1 Отговор
    Поредния малоумник. Бащите ни прости и са оставли на нас да открием топлата вода. Да се чудиш защо са строили язовири, централи…а пустата термална вода я забравили .

    18:52 12.06.2026

  • 11 оня с коня

    3 2 Отговор
    1300 години безмислено съществевание

    18:56 12.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Съжалявам !

    1 0 Отговор
    Тук Не Е !

    Холандия !

    19:01 12.06.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    2 3 Отговор
    По изговорени думи и направени коментари - по-акълна нация от нашата в света няма. Няма и процентно съотношение професори - население, защото колкото е населението ни, толкова са и професорите. Е, питам се - защо поне 80 % от "Третия свят" ни водят с по няколко обиколки.
    Елементарно - професорите им не са български.
    /представителна извадка - тук коментиращите, - всеки е запознат и всеки знае всичко/.
    Не визирам коментарите само на тази статия, а всички коментари за всички побликувани материали.

    Коментиран от #18, #33

    19:04 12.06.2026

  • 15 оня с коня

    1 2 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    19:05 12.06.2026

  • 16 Йес

    5 1 Отговор
    Този човек,Петър Диков , съсипа София.И има сурат да си показва...

    19:19 12.06.2026

  • 17 иван костов-патриарх

    5 1 Отговор
    А пък Тодор Живков е дарил на София Топлофикация, за да могат управляващите соросоиди/педофили да крадат и с азъг си вече 36години!🤥

    19:30 12.06.2026

  • 18 Ник. А

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "АГАТ а Кристи":

    Професоре по всичкология - "пОбликуване", се пише с "У", а не с "О". 🤣
    Вие първо се научете да пишете правилно на български език и чак след това елате да давате акъл, че сте мишок гоуем. 🤣

    Коментиран от #25, #28

    19:34 12.06.2026

  • 19 факт

    2 0 Отговор
    Гопод е дал, ама търговците продават

    19:35 12.06.2026

  • 20 ТОЯ И БРАТ МУ

    1 1 Отговор
    Големите престъпници.

    19:43 12.06.2026

  • 21 ПРИПОМНЯНЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "алчнитектите":

    По находища на хипотермални води, България е на второ място в света след Исландия... По настоящем, само в София има 44 находища на хипотермални води с общ дебит 268,5 л/с, с температура между 19 и 81о С ( 1 Витоша-пътеводител, Руен Крумов, изд. МЕДИЦИНА И ФИЗКУЛТУРА, София – 1990 г.). Този дебит дава възможност около 20 000 (двадесет хиляди) души дневно да ползуват балнеоложки процедури. София е била и балнеоложки център, което е отразено в герба на столицата ни.

    Коментиран от #22, #23

    19:45 12.06.2026

  • 22 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Развитието на София, като световен балнеоложки център, може да става поетапно, с висока степен на етапна завършеност, което дава възможност за относително ниски годишни капиталови разходи. Разработването на съществуващите 44 минерални водоизточника може да се осъществи и без изготвянето на специална подробна обща програма. Достатъчно е за ремонтирането или изграждането на отделните обекти да се изготви индивидуален проект, който да е съобразен с характеристиките им: дебит, температура, здравен ефект.
    Като европейски транспортен възел, целогодишният транспорт на хора и товари от, и към София е бърз и лесен, което е допълнително благоприятно условие.
    Наличието на добре развита мрежа на централното топлоснабдяване ще осигури необходимата топла вода за хигиенните нужди и отоплението в балнеоложките центрове, без да се замърсява въздухът от локални котелни инсталации. Същевременно пък „Топлофикация София” ЕАД ще има един стабилен източник на доходи.

    19:49 12.06.2026

  • 23 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    И кво от тва?

    19:53 12.06.2026

  • 24 Гост

    2 1 Отговор
    Българската държава не е държава, а ОПГ, има хиляди доказателства за това, виновните в затвора, а незаконното строителство премахнато, само тогава държавността може да възкръсне!

    Коментиран от #30

    19:55 12.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Даа!

    1 1 Отговор
    Този гъонсурат откъде пак изскочи? гл.архитет 2006-2016 г. Супер скандала със ремонт на сградата на Централна гара- той е Шефа..Спечелени апетитни ,общ.поръчки от арх.бюро,в което се оказва че работи брат му.Застрояване през заменки в Южен парк и местността " Въртопо" С негова благословия и подпис на ПОУОП, изведнъж изникват супер високи сгради в столицата,в пълна дисхармония с околните сгради..Има цвл телефонен указател с негови" добрини" в устройството на столицата.Сега,пак нещо се готви да завърти ,с термалните води в града.Заприличал е на бидон от ядене и пиене.

    19:58 12.06.2026

  • 27 Софийски селянин,Пенсионер

    2 2 Отговор
    Този на много набожен се прави,лицемер..
    Господ няма нищо общо,а Майката природа тя е всемогъща!

    20:01 12.06.2026

  • 28 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ник. А":

    "Буба" от "триъгълника" само ме разсмива с червенината в мислите, вдъхновени от северо-изток

    20:03 12.06.2026

  • 29 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ОТПАДЪК,ТИ СИ ЗА ЗАТВОР,А НЕ ДА ДАВАШ АКЪЛ!

    20:07 12.06.2026

  • 30 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Гост":

    ...това за "незаконното строителство" добре, а защо не премахнем и незаконните деца, нали главчо-гламав...

    20:08 12.06.2026

  • 31 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя":

    ЗАТОВА ЗАЗИДА ВИСОКИЯ БЛОК НА ЪГЪЛА ЗА ДЪРВЕНИЦА! ИМАШЕ РЕПОРТАЖ,ДО ШЕСТИ ЕТАЖ НЯМАМ СЛЪНЦЕ,А САМО ТУХЛИ

    20:09 12.06.2026

  • 32 Троян

    0 0 Отговор
    Тоя ми напомна, за великият, архитект, еколог , урбанист Ястребовски. Героя изигран от великия Тодор Колев. Ха ха ха.

    20:24 12.06.2026

  • 33 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "АГАТ а Кристи":

    Вие как бихте коментирали човек, който разрешил строителство върху свлачище или високи сгради върху терени с подпочвени води. Друг пример в обект на неговия племенник падна кран и размаза една бензиностанция.

    20:36 12.06.2026

  • 34 Ама Господ друго не ни е дал, а е взел!

    0 0 Отговор
    „Там имаше десетки сгради, част от които бяха построени в чашата на язовира. Друга част бяха построени върху държавна земя без никакви документи за собственост. Случаят вървя по медиите няколко седмици. Интересно ми е там каква е била съдбата на това селище. Съмнявам се, че те са разрушени“, каза Петър Диков."
    И аз!

    20:38 12.06.2026

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