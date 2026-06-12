Арх. Петър Диков: Под София има топлинна енергия, която Господ ни е дал

Преди години бившият главен архитект на София Петър Диков изготви проект за геотермалните води в София и как с тях могат да се отопляват големи сгради.
„Проблемът с геотермалната енергия е много важен и според мен ще става все по-важен. Крайно време е управляващите да обърнат внимание и да не иронизират темата“, каза в „Лице в лице“ по бТВ Петър Диков, който сега е председател на УС на Съюза на архитектите.
„НДК има едно помещение, което е правено за енергиен център. Доколкото знам сега то е празно. Има едно находище – Лозенец, за което Столична община има безвъзмездно дадена от държавата експлоатация. Едно време са ползвали водата от това находище за обществената баня в кв. „Лозенец“, разказа архитектът.
„В центъра на това лозенско находище, което е около храма „Преображение Господне“ водата е 52-54 градуса. Има достатъчно ресурс да се ползва за отопление. Даже идеята тогава беше, след като се отнеме топлината, за да се отоплява НДК, остатъчната вода с температура 26-27 градуса да захрани басейна „Спартак“, защото там също дават огромни разходи за отопление на водата“, обясни архитект Диков.
По думите му сметките преди 13 години са показвали, че това би струвало около 10-11 милиона лева.
„По онова време НДК плащаше 3 милиона лева на „Топлофикация“ за отоплението. Даже в тези 11 милиона се включваше и нов сондаж. Това значи, че тази инвестиция се изплаща за 3-4 години“, обясни Петър Диков.
„Вече покойният проф. Костадин Щерев твърдеше, че под нас има 500 мегавата топлинна енергия, която Господ ни е дал, а ние внасяме газ, за да плащаме скъпо и прескъпо за нашето отопление. Това е ресурс, който ни е даден даром“, каза той.
Незаконното строителство в местността Баба Алино
„Откакто излезе случая с Баба Алино и аз непрекъснато си задавам въпроса как е възможно това да се случи. Засега все още нямам отговор“, каза Петър Диков.
„Има чисто градоустройствени и архитектурни проблеми, за които досега никой не е дал отговор как са се случили. Отделно има други, които са свързани с цялата структура на държавата“, коментира той.
Според него в този случая няма невинни и всичко трябва да излезе наяве.
Диков направи аналогия със случая отпреди 16 години с „митничарското селище“ при язовир „Ивайловград“.
„Там имаше десетки сгради, част от които бяха построени в чашата на язовира. Друга част бяха построени върху държавна земя без никакви документи за собственост. Случаят вървя по медиите няколко седмици. Интересно ми е там каква е била съдбата на това селище. Съмнявам се, че те са разрушени“, каза Петър Диков.
Според него тези два случая трябва да се свържат, за да се види как действа държавата в подобни ситуации.
По думите му всяка сграда трябва да има съответните проекти, които да минат през процедура на одобряване. Трябва да има и контрол по време на самото строителство.
„Колегите от Варна показаха проекти, които са написани на руски, вероятно изготвени от украински архитекти. Как са изготвени тези проекти, имат ли конструктивна експертиза, на какви норми са направени – явно не по нашите норми? Това също е въпрос, който тепърва трябва да се изследва“, каза архитектът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софето
Архитект със сигурност не е
18:31 12.06.2026
2 Тоя
Коментиран от #31
18:33 12.06.2026
3 в кратце
18:36 12.06.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ФИРМА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ДРУГАРЯ РОДЕН КАРАДИМОВ ОТ ЦК НА ДКМС , МАГИСТРАЛА ТРАКИЯ, БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ ( вълка), и ОПГ СИК - ТБ КРЕМИКОВЦИ - ЕЛИТБАНК - БАНКИТЕ НА МАФИЯТА
18:36 12.06.2026
5 алчнитектите
Новите сондажи обслужват апетитите на фирмите за печалба по ден-година прави, ала притока на вода е годишно фиксиран през вековете и нови топли води, ще са за сметка на досегашните питейни извори.
Коментиран от #21
18:37 12.06.2026
6 Мнение
18:39 12.06.2026
7 Боко
18:43 12.06.2026
8 Как та как...
...ако още някоя и друга год бяха на власт буцИ и шишИ...и нова държава щеше да се пренесе на територията
18:48 12.06.2026
9 така така
18:52 12.06.2026
10 Бурофф
18:52 12.06.2026
11 оня с коня
18:56 12.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Съжалявам !
Холандия !
19:01 12.06.2026
14 АГАТ а Кристи
Елементарно - професорите им не са български.
/представителна извадка - тук коментиращите, - всеки е запознат и всеки знае всичко/.
Не визирам коментарите само на тази статия, а всички коментари за всички побликувани материали.
Коментиран от #18, #33
19:04 12.06.2026
15 оня с коня
19:05 12.06.2026
16 Йес
19:19 12.06.2026
17 иван костов-патриарх
19:30 12.06.2026
18 Ник. А
До коментар #14 от "АГАТ а Кристи":Професоре по всичкология - "пОбликуване", се пише с "У", а не с "О". 🤣
Вие първо се научете да пишете правилно на български език и чак след това елате да давате акъл, че сте мишок гоуем. 🤣
Коментиран от #25, #28
19:34 12.06.2026
19 факт
19:35 12.06.2026
20 ТОЯ И БРАТ МУ
19:43 12.06.2026
21 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #5 от "алчнитектите":По находища на хипотермални води, България е на второ място в света след Исландия... По настоящем, само в София има 44 находища на хипотермални води с общ дебит 268,5 л/с, с температура между 19 и 81о С ( 1 Витоша-пътеводител, Руен Крумов, изд. МЕДИЦИНА И ФИЗКУЛТУРА, София – 1990 г.). Този дебит дава възможност около 20 000 (двадесет хиляди) души дневно да ползуват балнеоложки процедури. София е била и балнеоложки център, което е отразено в герба на столицата ни.
Коментиран от #22, #23
19:45 12.06.2026
22 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #21 от "ПРИПОМНЯНЕ":Развитието на София, като световен балнеоложки център, може да става поетапно, с висока степен на етапна завършеност, което дава възможност за относително ниски годишни капиталови разходи. Разработването на съществуващите 44 минерални водоизточника може да се осъществи и без изготвянето на специална подробна обща програма. Достатъчно е за ремонтирането или изграждането на отделните обекти да се изготви индивидуален проект, който да е съобразен с характеристиките им: дебит, температура, здравен ефект.
Като европейски транспортен възел, целогодишният транспорт на хора и товари от, и към София е бърз и лесен, което е допълнително благоприятно условие.
Наличието на добре развита мрежа на централното топлоснабдяване ще осигури необходимата топла вода за хигиенните нужди и отоплението в балнеоложките центрове, без да се замърсява въздухът от локални котелни инсталации. Същевременно пък „Топлофикация София” ЕАД ще има един стабилен източник на доходи.
19:49 12.06.2026
23 Коста
До коментар #21 от "ПРИПОМНЯНЕ":И кво от тва?
19:53 12.06.2026
24 Гост
Коментиран от #30
19:55 12.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Даа!
19:58 12.06.2026
27 Софийски селянин,Пенсионер
Господ няма нищо общо,а Майката природа тя е всемогъща!
20:01 12.06.2026
28 АГАТ а Кристи
До коментар #18 от "Ник. А":"Буба" от "триъгълника" само ме разсмива с червенината в мислите, вдъхновени от северо-изток
20:03 12.06.2026
29 Боруна Лом
20:07 12.06.2026
30 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #24 от "Гост":...това за "незаконното строителство" добре, а защо не премахнем и незаконните деца, нали главчо-гламав...
20:08 12.06.2026
31 Боруна Лом
До коментар #2 от "Тоя":ЗАТОВА ЗАЗИДА ВИСОКИЯ БЛОК НА ЪГЪЛА ЗА ДЪРВЕНИЦА! ИМАШЕ РЕПОРТАЖ,ДО ШЕСТИ ЕТАЖ НЯМАМ СЛЪНЦЕ,А САМО ТУХЛИ
20:09 12.06.2026
32 Троян
20:24 12.06.2026
33 Мнение
До коментар #14 от "АГАТ а Кристи":Вие как бихте коментирали човек, който разрешил строителство върху свлачище или високи сгради върху терени с подпочвени води. Друг пример в обект на неговия племенник падна кран и размаза една бензиностанция.
20:36 12.06.2026
34 Ама Господ друго не ни е дал, а е взел!
И аз!
20:38 12.06.2026