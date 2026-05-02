Евгени Малкин се надява на поне още един сезон в НХЛ

2 Май, 2026 11:35 476 2

Руснакът има три спечелени титли Купа Стенли

Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Евгени Малкин възнамерява да остане в Национална хокейна лига поне още един сезон и към момента не разглежда възможност да продължи кариерата си в Континентална хокейна лига. Това разкри журналистът Дан Кингерски, който публикува думите на руския нападател в социалната мрежа X. Питсбърг Пенгуинс отпадна още в първия кръг на плейофите за Купа Стенли след поражение с 2:4 в серията срещу Филаделфия Флайърс. Договорът на 39-годишния Малкин изтича след края на сезона и бъдещето му в клуба остава неясно, предава БТА.

„Със сигурност искам да продължа да играя в НХЛ. Надявам се да остана поне още една година. В момента не мисля за КХЛ. Разбирам, че за генералния мениджър Кайл Дюбас това е трудна ситуация. Вероятно клубът иска да подмлади състава и приемам, че това е част от бизнеса. Ако не остана в Питсбърг, се надявам да има и други възможности“, коментира Малкин.

Руският нападател е част от Питсбърг от 2006 година и има ключова роля в трите спечелени титли на отбора в Купа Стенли. Освен това Евгени Малкин е двукратен световен шампион с националния тим на Русия през 2012 и 2014 година.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Факти

    0 2 Отговор
    Вместо да хвалите разни руснаци, по-добре напишете статия за български спортист.

    11:44 02.05.2026

  • 2 Ауу,

    3 1 Отговор
    фонлайнар веднага да сложи под санкции НХЛ !

    11:46 02.05.2026

