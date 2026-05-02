Евгени Малкин се надява на поне още един сезон в НХЛ

Евгени Малкин възнамерява да остане в Национална хокейна лига поне още един сезон и към момента не разглежда възможност да продължи кариерата си в Континентална хокейна лига. Това разкри журналистът Дан Кингерски, който публикува думите на руския нападател в социалната мрежа X. Питсбърг Пенгуинс отпадна още в първия кръг на плейофите за Купа Стенли след поражение с 2:4 в серията срещу Филаделфия Флайърс. Договорът на 39-годишния Малкин изтича след края на сезона и бъдещето му в клуба остава неясно, предава БТА.



„Със сигурност искам да продължа да играя в НХЛ. Надявам се да остана поне още една година. В момента не мисля за КХЛ. Разбирам, че за генералния мениджър Кайл Дюбас това е трудна ситуация. Вероятно клубът иска да подмлади състава и приемам, че това е част от бизнеса. Ако не остана в Питсбърг, се надявам да има и други възможности“, коментира Малкин.



Руският нападател е част от Питсбърг от 2006 година и има ключова роля в трите спечелени титли на отбора в Купа Стенли. Освен това Евгени Малкин е двукратен световен шампион с националния тим на Русия през 2012 и 2014 година.

