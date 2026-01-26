Новини
Лошото време отложи двубоя между Кълъмбъс Блу Джакетс и Лос Анджелис Кингс в НХЛ

26 Януари, 2026 20:28 460 2

Насрочена е нова дата

Лошото време отложи двубоя между Кълъмбъс Блу Джакетс и Лос Анджелис Кингс в НХЛ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двубоят между Кълъмбъс Блу Джакетс и Лос Анджелис Кингс от програмата на Националната хокейна лига (НХЛ), който трябваше да се състои тази вечер в Кълъмбъс, Охайо, бе отложен заради неблагоприятни атмосферни условия. Новата дата за провеждане на срещата е определена за 9 март, информираха официално от Лигата.

Въпреки че феновете с нетърпение очакваха този ключов мач от редовния сезон, силните метеорологични явления в района наложиха промяна в календара. Безопасността на играчите, треньорските щабове и зрителите остава приоритет номер едно за организаторите.

Към момента Лос Анджелис Кингс заемат пето място в Тихоокеанската дивизия, като са събрали 55 точки след изиграни 50 срещи. От своя страна, Кълъмбъс Блу Джакетс се намират на седма позиция в Столичната дивизия, също с 55 точки, но след 51 двубоя.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буха ха

    1 0 Отговор
    Прекалено много лед доведе до отлагането на хокейния мач

    20:35 26.01.2026

  • 2 нали

    1 0 Отговор
    на закрито играят или на езеро?

    20:40 26.01.2026

