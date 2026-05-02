Русе събира близо 500 каратеки от България и Румъния

Около 500 млади състезатели участват в открит турнир по джудо, който се провежда в Русе. Надпреварата се организира за втора поредна година от Спортен клуб по джудо „Кано“. Тази година за първи път в турнира се включват и представители на Румъния. В състезанието участват над 25 клуба от България и северната ни съседка, а участниците са разпределени във възрастови групи от 6-7-годишни деца до мъже и жени.

Схватките се провеждат в Зала „Дунав“, като състезателите премерват сили в общо 96 теглови категории в рамките на два дни. Освен медали и купи за отличилите се във всяка възрастова група, организаторите са предвидили и специални награди за най-техничните джудисти. Това съобщи сенсей Пламен Георгиев от клуб „Кано“.

По думите му турнирът се осъществява с подкрепата на Община Русе и представители на местния бизнес.