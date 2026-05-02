Русе събира близо 500 каратеки от България и Румъния

Русе събира близо 500 каратеки от България и Румъния

2 Май, 2026 13:53 393 1

Схватките се провеждат в Зала „Дунав“

Русе събира близо 500 каратеки от България и Румъния - 1
Снимка: Община Русе
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Около 500 млади състезатели участват в открит турнир по джудо, който се провежда в Русе. Надпреварата се организира за втора поредна година от Спортен клуб по джудо „Кано“. Тази година за първи път в турнира се включват и представители на Румъния. В състезанието участват над 25 клуба от България и северната ни съседка, а участниците са разпределени във възрастови групи от 6-7-годишни деца до мъже и жени.

Схватките се провеждат в Зала „Дунав“, като състезателите премерват сили в общо 96 теглови категории в рамките на два дни. Освен медали и купи за отличилите се във всяка възрастова група, организаторите са предвидили и специални награди за най-техничните джудисти. Това съобщи сенсей Пламен Георгиев от клуб „Кано“.

По думите му турнирът се осъществява с подкрепата на Община Русе и представители на местния бизнес.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Баце нещо го не видим. Да не е скинал менискус?

    14:15 02.05.2026

