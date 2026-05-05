Новини
Спорт »
Световен футбол »
Евертън с исторически антирекорд във Висшата лига след драматични обрати

Евертън с исторически антирекорд във Висшата лига след драматични обрати

5 Май, 2026 16:26 601 0

  • евертън-
  • висша лига-
  • антирекорд-
  • манчестър сити-
  • ливърпул-
  • уест хем-
  • късни голове-
  • английски футбол-
  • арсенал-
  • шампионат

Дали „карамелите“ ще успеят да обърнат тенденцията?

Евертън с исторически антирекорд във Висшата лига след драматични обрати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Евертън записа безпрецедентен антирекорд в английската Висша лига. „Карамелите“ изпуснаха победата в три поредни шампионатни двубоя, допускайки голове в самия край на срещите – нещо, което досега не се бе случвало в историята на елитната дивизия.

В последния кръг Евертън бе на прага да поднесе сензация срещу Манчестър Сити, водейки с 3:2 дълбоко в добавеното време. Уви, късен гол на Жереми Доку охлади ентусиазма на гостите и донесе точка на „гражданите“, а с това и ново разочарование за „сините“ от Мърсисайд.

Тази негативна серия започна още в дербито с Ливърпул, когато Върджил ван Дайк реализира победното попадение за „червените“ в последните секунди. Само седмица по-късно, Евертън отново бе застигнат от лош късмет – този път Калъм Уилсън от Уест Хем се разписа в добавеното време и отмъкна трите точки за „чуковете“.

Така, за първи път от създаването на Висшата лига, един отбор губи точки в три поредни мача след голове в заключителните минути.

Любопитното е, че точно преди тази черна серия, Евертън сам измъкна точка срещу Брентфорд с късен гол на Киърнън Дюсбери-Хол.

С тази поредица от драматични развръзки, Евертън не само разочарова своите привърженици, но и неволно помогна на Арсенал в битката за върха, като отне ценни точки от Манчестър Сити.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове