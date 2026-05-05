Евертън с исторически антирекорд във Висшата лига след драматични обрати

Евертън записа безпрецедентен антирекорд в английската Висша лига. „Карамелите“ изпуснаха победата в три поредни шампионатни двубоя, допускайки голове в самия край на срещите – нещо, което досега не се бе случвало в историята на елитната дивизия.

В последния кръг Евертън бе на прага да поднесе сензация срещу Манчестър Сити, водейки с 3:2 дълбоко в добавеното време. Уви, късен гол на Жереми Доку охлади ентусиазма на гостите и донесе точка на „гражданите“, а с това и ново разочарование за „сините“ от Мърсисайд.

Тази негативна серия започна още в дербито с Ливърпул, когато Върджил ван Дайк реализира победното попадение за „червените“ в последните секунди. Само седмица по-късно, Евертън отново бе застигнат от лош късмет – този път Калъм Уилсън от Уест Хем се разписа в добавеното време и отмъкна трите точки за „чуковете“.

Така, за първи път от създаването на Висшата лига, един отбор губи точки в три поредни мача след голове в заключителните минути.

Любопитното е, че точно преди тази черна серия, Евертън сам измъкна точка срещу Брентфорд с късен гол на Киърнън Дюсбери-Хол.

С тази поредица от драматични развръзки, Евертън не само разочарова своите привърженици, но и неволно помогна на Арсенал в битката за върха, като отне ценни точки от Манчестър Сити.