Манчестър Юнайтед ще се съобрази с Карло Анчелоти

5 Май, 2026 17:09 711 0

Матеуш Куня ще получи почивка в оставащите срещи от Висшата лига

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Манчестър Юнайтед ще даде почивка на нападателя си Матеуш Куня за оставащите срещи от Висшата лига. Решението идва след официална молба от селекционера на Бразилия Карло Анчелоти, който настоява да предпази 26-годишния талант от евентуални контузии и изтощение преди важните международни ангажименти.

Според информация на португалското издание O Jogo, Бразилската футболна конфедерация е постигнала споразумение с „червените дяволи“, което гарантира, че Куня ще бъде на разположение за националния отбор в оптимална форма.

Макар да е ключова фигура в състава на Майкъл Карик, ръководството на Юнайтед е решило да уважи желанието на Анчелоти, тъй като клубът вече си осигури място в следващото издание на Шампионската лига. До края на сезона в английския елит остават три двубоя – срещу Съндърланд, Нотингам Форест и Брайтън.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

