Манчестър Юнайтед ще се съобрази с Карло Анчелоти

Манчестър Юнайтед ще даде почивка на нападателя си Матеуш Куня за оставащите срещи от Висшата лига. Решението идва след официална молба от селекционера на Бразилия Карло Анчелоти, който настоява да предпази 26-годишния талант от евентуални контузии и изтощение преди важните международни ангажименти.

Според информация на португалското издание O Jogo, Бразилската футболна конфедерация е постигнала споразумение с „червените дяволи“, което гарантира, че Куня ще бъде на разположение за националния отбор в оптимална форма.

Макар да е ключова фигура в състава на Майкъл Карик, ръководството на Юнайтед е решило да уважи желанието на Анчелоти, тъй като клубът вече си осигури място в следващото издание на Шампионската лига. До края на сезона в английския елит остават три двубоя – срещу Съндърланд, Нотингам Форест и Брайтън.