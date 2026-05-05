Джорджина Родригес озари Met Gala в Ню Йорк и засенчи спортния елит

Вълнуваща нощ, изпълнена с блясък, стил и световни знаменитости, превърна Ню Йорк в модната столица на света. Met Gala – престижното събитие, което ежегодно събира елита на шоубизнеса и спорта в подкрепа на Института по костюми към Метрополитън музей на изкуствата, отново прикова вниманието на милиони.

Тази година, както никога досега, спортните звезди се превърнаха в истински модни икони, но една дама категорично открадна прожекторите – Джорджина Родригес. Любимата на футболната легенда Кристиано Роналдо се появи на червения килим в зашеметяващ тоалет, дело на Vogue, който подчертаваше нейната изящна фигура и безупречен стил. Със своята ослепителна визия Джорджина не остави съмнение, че е кралицата на вечерта, а социалните мрежи буквално избухнаха от възхитени коментари и споделени снимки.

Сред другите спортни знаменитости, които впечатлиха с изисканите си визии, бе трикратната олимпийска шампионка във фрийстайл ските Айлин Гу. Тя се появи в уникална рокля, инкрустирана с над 15 000 стъклени перли и тежаща повече от 30 килограма – истинско произведение на изкуството, което остави репортерите без думи.

Линдзи Вон, която само преди няколко месеца преживя тежко падане и последващи операции, също не остана незабелязана. Американската скиорка блестеше в рокля, изработвана цели 4000 часа – доказателство за нейната сила и издръжливост не само на пистата, но и на модния подиум.

Тенисистките Серина и Винъс Уилямс, известни със своя неподражаем стил, отново бяха сред най-елегантните дами на бала. Винъс, облечена в черна рокля с кристална огърлица, вдъхновена от творба на Робърт Пруит, бе и съпредседател на събитието – чест, която досега са имали само няколко тенис легенди. Серина пък впечатли с богинеподобна визия и нестандартни асиметрични сандали, които предизвикаха истински фурор сред модните критици.

Наоми Осака, известна със своята ексцентричност, заложи на рокля, вдъхновена от човешката анатомия, а олимпийската шампионка във фигурното пързаляне Алиша Лиу избра класическа червена рокля на Louis Vuitton, с която буквално сияеше.