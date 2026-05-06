Спартак Варна срещу Добруджя в решителен сблъсък за оцеляване в елита

Спартак Варна приема амбициозния Добруджа в ключов двубой от плейофите за оставане в Първа лига. Срещата стартира точно в 20:00 часа и обещава да бъде изпълнена с емоции и напрежение до последния съдийски сигнал.

Двата тима се намират в изключително деликатна ситуация в класирането. Добруджа, воден от опитния Ясен Петров, заема предпоследното 15-о място с 26 точки и отчаяно се нуждае от победа, за да запази шансовете си за оцеляване сред най-добрите. Формата на добричлии обаче е повече от тревожна – те не познават вкуса на успеха вече седем поредни срещи, а последната им победа датира от преди два месеца, когато надделяха с минималното 1:0 над Берое.

Домакините от Спартак също не могат да се похвалят с блестящи резултати напоследък. "Соколите" са 14-и с 27 точки, но са в серия от три мача без победа и две последователни загуби, което прави предстоящия двубой още по-важен за тяхната съдба в елита.

През настоящия сезон двата отбора вече премериха сили два пъти, като си размениха по една победа. На 1 ноември миналата година Добруджа триумфира у дома с 2:0, докато на 10 април тази година Спартак взе реванш във Варна с минималното 1:0.