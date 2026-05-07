Българският талант Любо Руйков стартира в италианската Формула 4

Българският автомобилен спорт се сдобива с нов повод за гордост – младият пилот Любослав Руйков ще направи своя дебют в престижния шампионат Формула 4 Италия. Още този уикенд, на легендарното трасе „Марко Симончели“ в Мизано, Руйков ще премери сили с някои от най-обещаващите млади състезатели от цял свят. След като вече натрупа ценен опит в Централноевропейската Формула 4, където завърши на 12-о място в първия си старт, Руйков е готов за следващата стъпка в своята кариера.

„Мизано е писта, която истински ме вдъхновява – бързи завои, технични участъци, точно по мой вкус!“, сподели Любо пред Sportal.bg. „Вече направих няколко теста тук и вярвам, че мога да започна сезона с добро представяне.“

Конкуренцията във Формула 4 Италия тази година се очертава да бъде изключително ожесточена. Сред участниците личат имената на млади таланти от различни континенти, което превръща шампионата в истинска арена за бъдещи звезди на моторните спортове.

„Колкото по-силни са съперниците, толкова по-голям е стимулът да се развивам. Това е шанс да израсна и да се докажа“, категоричен е Руйков.

Преди да се впусне в битката на италианските писти, Любо Руйков изживя най-успешния си сезон в картинга и от миналата година е част от академията за млади пилоти на легендарния Джанкарло Физикела. Сега той ще защитава цветовете на реномирания отбор Trident, който ще се представи с петима пилоти в шампионата.

Общо близо 50 състезатели ще се борят за точки и престиж в тазгодишната Формула 4 Италия, като 20 от тях, включително и Руйков, са дебютанти.

След старта в Мизано, надпреварата ще продължи на емблематичните трасета „Валелунга“, „Монца“, „Муджело“ (два кръга), „Имола“ и отново „Мизано“ през септември.