Рафиня отговори на спекулациите за напускането на Барселона: Мисля, че хората тук не обичат да ме виждат

7 Май, 2026 20:28 709 0

Има един човек, който просто лъже

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Нападателят на Барселона Рафиня отговори на спекулациите около бъдещето му в клуба. В последните дни се засилиха спекулациите на местната преса в Каталуния, че на "Камп Ноу" са били предупредени от агента на играча да очакват оферта на стойност около 90 милиона евро от Саудитска Арабия. Изданията допълваха, че ръководството на клуба ще обмисли сериозно подобно предложение, тъй като крилото, макар и един от най-силно представящите се играчи на тима в последните два сезона, е на 29 години и това е последната възможност за него да бъде взета толкова солидна сума.

„Откакто пристигнах в Барселона, от първия ден се носят слухове, че напускам клуба. Мисля, че хората тук не обичат да ме виждат. Особено пресата... Има един човек, който просто лъже. Човекът, който написа тази статия, написа и други лъжи за мен, че съм се срещал с ръководството на клуба, че съм говорил с хора вътре в клуба и съм казал, че не съм решил дали ще остана в Барселона или не. Този човек е само лъжа. Всеки път, когато публикува новини, той трябва да пропусне някои неподходящи неща, които излизат от устата му“, цитира ESPN думите на 29-годишния бразилец.

Рафиня играе за Барселона от юли 2022 г. Договорът му е до 30 юни 2028 г. и беше продължен през май 2025 г. През сезон 2025/26 нападателят отбеляза 19 гола и направи 8 асистенции в 31 мача.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

