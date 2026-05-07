Огромните проблеми в Реал Мадрид нямат край - основен играч спира с футбола на 30 години?

7 Май, 2026 21:45 1 004 0

Менди получи травмата по време на мача с Еспаньол

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Огромните проблеми в Реал Мадрид нямат край. След скандалите между Антонио Рюдигер и Алваро Карерас и след това между Феде Валверде и Орелиен Чуамени, днес се разбра, че основен играч на "кралете" може да прекрати своята кариера на едва 30 години.

Според испански медии поредната контузия на Ферлан Менди е по-сериозна от предварителните прогнози, а французинът дори обмисля да сложи край на състезателната си кариера.

Менди получи травмата по време на мача с Еспаньол. Първоначално от клуба съобщиха, че контузията е на сухожилие в десния крак, заради което той ще се подложи на операция и ще отсътва около пет месеца.

Според журналисти, близки до клуба, обаче контузията е доста по-сериозна, като дори е наранена и част от костта. Така травмата може да го извади от терените за приблизително една година.

Контузията е на същия крак, който бе опериран през април 2025 г. и извади Менди от игра за шест месеца. Френският ляв бек получи над 20 травми след пристигането си в Реал Мадрид през 2019 г. До момента той има 210 мача за "кралете".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

