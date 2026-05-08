Реал Мадрид: Валверде е с травматична мозъчна контузия

Реал Мадрид разкри какво точно е състоянието на един от капитаните - Федерико Валверде, след сбиването с Орелиен Чуамени. Уругвайският халф е диагностициран с травматична мозъчна контузия.

От "Бернабеу" информираха, че Валверде е у дома си и е в добро състояние. Той трябва да почива между 10 и 14 дни. Това означава, че той почти сигурно няма да играе до края на сезона.

Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026