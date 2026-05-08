Валверде излезе с официална позиция след скандала, разкри сензационна версия

Звездата на Реал Мадрид Феде Валверде излезе с официална позиция след новината за сбиване с неговия съотборник Орелиен Чуамени. Интересно е, че той категорично отрече да е имало бой между двамата. Уругваецът твърди, че неволно се е ударил в маса, което е довело до рутинно посещение в болница.

"Вчера имах инцидент със съотборник по време на тренировка. Умората от състезанията и натрупаното напрежение доведоха до това всичко да се преувеличи. В еднa нормална съблекалня подобни неща могат да се случат и обикновено се решават вътрешно, без да стават публично достояние. Очевидно обаче има някой зад това, който бързо е разпространил историята, а в сезон без трофеи, в който Реал Мадрид винаги е под лупа, всичко се раздува още повече", казва Валверде.

"Днес имахме нов спор. По време на разправията неволно ударих маса, което доведе до малка рана на челото ми и се наложи рутинно посещение в болница. В нито един момент моят съотборник не ме е удрял, нито аз него, въпреки че разбирам, че за някои е по-лесно да вярват, че сме стигнали до бой или че всичко е било умишлено. Но това не се случи", добави той.

Yesterday I had an incident with a teammate during a training session. The fatigue from competition and the frustration made everything seem blown out of proportion.



"Чувствам, че гневът ми от ситуацията, както и разочарованието ми от това, че някои от нас се борят да издържат до края на сезона и дават всичко от себе си, ме доведоха до момент, в който се скарах със съотборник. Съжалявам. Наистина съжалявам, защото тази ситуация ме боли, а и моментът, през който преминаваме, ме боли. Реал Мадрид е едно от най-важните неща в живота ми и не мога да бъда безразличен към него. Всичко това е резултат от натрупване на напрежение, което кулминира в безсмислен конфликт, вредящ на имиджа ми и оставящ място за съмнения, измислици, клевети и допълнително разпалване на историята около един инцидент. Нямам никакво съмнение, че каквито и разногласия да имаме извън терена, те изчезват на терена, а ако трябва да защитавам клуба на стадиона, аз ще бъда първият", казва още уругваецът.

"Нямах намерение да говоря публично преди края на сезона. Отпаднахме от Шампионска лига и запазих гнева и разочарованието си за себе си. Пропиляхме още една година и не бях в позиция да публикувам в социалните мрежи, когато единственото място, където трябваше да се показвам, беше теренът, и чувствам, че точно това направих. Затова съм най-тъжен и най-наранен от ситуацията, която ми пречи да играя в следващия мач по медицински причини. Винаги съм давал всичко от себе си до самия край и повече от всеки друг ме боли, че няма да мога да го направя и сега. На разположение съм на клуба и на съотборниците си, за да съдействам за всяко решение, което сметнат за необходимо. Благодаря", завърши Валверде.